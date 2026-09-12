۱۲ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز از یک واحد کشاورزی در شهرستان شهرضا شناسایی، کشف و جمع‌آوری شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنابر اعلام روابط عمومی امور برق شهرضا، این دستگاه‌ها با اقدامات نظارتی کارشناسان امور برق و همکاری عوامل انتظامی این شهرستان شناسایی و جمع‌آوری و پرونده متخلفان برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده است.

برداشت غیرمجاز از شبکه برق، بهره‌برداری غیرقانونی از انرژی و قاچاق برق محسوب می‌شود.

متخلفان علاوه بر پرداخت جریمه‌های قانونی، با پیگرد قضایی و قطع و جمع‌آوری انشعاب رو‌به‌رو خواهند شد.

امور برق شهرضا از شهروندان درخواست کرد در صورت اطلاع از فعالیت مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز، موضوع را به سامانه محرمانه ۳۰۰۰۵۱۲۱ گزارش کنند.

برای گزارش‌هایی که به کشف دستگاه‌های غیرمجاز منجر شود، به ازای هر دستگاه ماینر ۳ میلیون تومان پاداش پرداخت خواهد شد.