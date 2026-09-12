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برخی از بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی اخیراً پیامکهایی درباره روند دریافت تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی دریافت کردهاند؛ در این اطلاعیه تأکید شده است که پاسخ دادن به این پیامکها میتواند منجر به لغو درخواست وام شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، روابط عمومی تامین اجتماعی در اطلاعیهای اعلام کرد؛ ثبت درخواست وام ۶۰ میلیون تومانی برای بازنشستگان بهصورت سیستمی انجام میشود. بر اساس پیامکهای ارسالی، نیازی به مراجعه حضوری به هیچ مرجعی جهت پیگیری فرآیند پرداخت وجود ندارد.
در این اطلاعیه امده است ؛ بازنشستگان متقاضی باید حداقل مبلغ ۳۰۰ هزار تومان را در حساب حقوق خود نزد بانک رفاه کارگران نگاه دارند. این مبلغ جهت پوشش هزینههای تمبر و بیمه وام کسر خواهد شد.
همچنین در ادامه امده، بازنشستگان بههیچوجه نباید به پیامکهای دریافتی از سوی بانک رفاه پاسخ دهند؛ چرا که پاسخ دادن به این پیامکها، به منزله انصراف خودخواسته از دریافت تسهیلات تلقی میشود.
بنابر اعلام سازمان تامین اجتماعی؛ تمامی بازنشستگان پیش از هرگونه اقدام، متن پیامکهای دریافتی را با دقت مطالعه کرده و برای اطمینان از صحت اطلاعات، از مراجع رسمی پیگیری کنند.