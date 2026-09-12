رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: با ثبت تولید ۶۸ هزار و ۱۸ تن کلزا، این استان موفق شد رتبه نخست کشور را در تولید این محصول راهبردی به خود اختصاص دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد سلطانی کاظمی اظهار کرد: استان خوزستان با همت کشاورزان همانند سال گذشته موفق به کسب رتبه برتر کشوری در تولید کلزا شد.

وی در تشریح جزئیات آمار تولید محصولات آبی و دیم افزود: در بخش کلزای آبی، ۵۸ هزار و ۵۰۹ تن محصول از سطح ۲۹ هزار و ۴۳۰ هکتار برداشت شد و در بخش کلزای دیم نیز ۹ هزار و ۵۰۹ تن محصول از سطح ۹ هزار و ۷۴۹ هکتار استحصال شده است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان ادامه داد: در مجموع ۳۹ هزار و ۱۷۹ هکتار از اراضی استان زیر کشت کلزا قرار گرفت که منجر به تولید ۶۸ هزار و ۱۸ تن دانه روغنی شد. این میزان تولید گامی بلند در جهت خودکفایی در تولید روغن خوراکی و تقویت امنیت غذایی کشور محسوب می‌شود.

سلطانی کاظمی این موفقیت را حاصل برنامه‌ریزی دقیق و رعایت اصول فنی از سوی بهره‌برداران دانست و بر استمرار حمایت‌های این سازمان از کشت محصولات استراتژیک تأکید کرد.