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رئیسجمهور ایران درحاشیه اجلاس بریکس گفت: توسعه ارتباطات با کشورهای همسایه و برادر از راهبردهای اصلی جمهوری اسلامی ایران است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، رئیسجمهور ایران توسعه ارتباطات با کشورهای همسایه و برادر را از راهبردهای اصلی جمهوری اسلامی ایران دانست.
آقای مسعود پزشکیان صبح امروز در حاشیه اجلاس بریکس و در دیدار با «انور ابراهیم» نخستوزیر مالزی، با اشاره به روابط دوستانه ایران با کشورهای همسایه و مسلمان، تصریح کرد: ما هیچ مشکلی با برادران مسلمان و همسایگان خود نداریم، اما آمریکا تلاش میکند کشورهای دوست و برادر با یکدیگر دشمن باشند؛ در حالی که خواسته جمهوری اسلامی ایران، برخورداری از حقوق و جایگاه قانونی و بینالمللی خود است.
رئیسجمهور، آتشافروزی در منطقه را نتیجه تمامیتخواهی آمریکا و اروپا و جنایتهای رژیم صهیونیستی دانست و گفت: آنها نمیخواهند کشورهای مستقل در منطقه وجود داشته باشند.
آقای پزشکیان بااشاره به حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، اظهار داشت: بدون هیچ دلیل موجهی به کشور ما حمله کردند و رهبر، کودکان، فرماندهان و دانشمندان ما را به شهادت رساندند.
توجیه ناپذیرتر اینکه این حملات از کشورهای برادر و مسلمان صورت گرفت و هواپیماهای آنان از منطقه برای حمله به ایران برخاستند.
وی افزود: ما راهی جز دفاع از کشورمان نداشتیم و برای دفاع از کشور به پایگاههای نظامی آنها که در کشورهای همسایه قرار داشت، حمله کردیم.
رئیسجمهور با تأکید بر صلحطلب بودن جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: ما به دنبال جنگ و ادامه آن نیستیم و با وجود همه ظلمهایی که به مردم ایران شده، همچنان صلح را در اولویت میدانیم. میخواهیم حقوق ما محترم شمرده شود و تحریمهای ظالمانه لغو شود.
آقای پزشکیان همچنین با اشاره به حوادث داخلی پیش از جنگ رمضان گفت: دشمنان پیش از جنگ، عدهای را در داخل کشور مسلح کردند و با ایجاد آشوب، شرایط تلخی را رقم زدند. آنها تصور میکردند میتوانند ایران را در چند روز تسلیم کنند، اما ملت ایران هیچگاه تسلیم نخواهد شد و با تمام توان از حقوق خود دفاع خواهد کرد.
رئیسجمهورف همبستگی کشورهای مسلمان را در شرایط کنونی ضروری دانست و گفت: ما نیاز به ژاندارم منطقه نداریم و تأمین تمامیت ارضی و امنیت منطقه تنها با حضور و همکاری بازیگران اصلی و کشورهای منطقه امکانپذیر است.
نخستوزیر مالزی نیز در این دیدار با محکوم کردن حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران گفت: مالزی از روز نخست با قاطعیت موضع خود را مشخص کرده و پارلمان این کشور نیز تجاوز به ایران را بهشدت محکوم کرده است.
انور ابراهیم با تأکید بر احترام مالزی به تمامیت ارضی و حاکمیت ایران، ایستادگی ملت ایران در برابر تجاوز را قابل تحسین دانست و گفت: مقاومت دولت و ملت ایران ستودنی است و هر کشور دیگری شاید در کمتر از سه روز شکست میخورد، اما ایران با قاطعیت ایستاده و از حقوق خود دفاع میکند.
نخستوزیر مالزی همچنین از پیشنهاد توسعه روابط با جمهوری اسلامی ایران استقبال کرد و گفت: مالزی به تقویت روابط با ایران باور دارد و راهکارهای توسعه همکاریها در زمینههای تجاری، اقتصادی، آموزشی و دیگر حوزهها را بررسی خواهد کرد.