محمد حمیدی مقدم مدیر عامل مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی در پیامی ضمن تبریک روز ملی سینما تاکید کرد: سینمای ایران با توجه به وقایع یک سال گذشته و اهمیت تاریخی این رخداد‌ها مسئولیتی سترگ دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، در پیام محمد حمیدی مقدم نوشته شده است: روز ملی سینما، بهانه‌ای برای به یادآوردن خاطرات و افتخارهایی است که سینمای ایران برای مردم و هنر این سرزمین خلق کرده است.

در یک سال گذشته، آنچه بر ایران عزیز، مردم دوست داشتنی و هنر سرزمین‌مان گذشته، مطلعی از تاریخ است که نمی‌توان به سادگی از آن عبور کرد. سینمای مستند به واسطه ماهیت و کارکردش، بیش از سینمای داستانی متعهد و موظف است تا آنچه در این یک سال پرحادثه، تجربه کرده‌ایم، ثبت و بیش از آن به معرض تماشای جهانیان بگذارد.

ایران امروز، در جنگی هویتی می‌کوشد جایگاه تاریخی خود را بازیابد و از هنر و فرهنگ برای مرمت زخم‌ها و آسیب‌ها بهره ببرد.

در روز ملی سینما این نکته را به یاد بیاوریم که به فرهنگ، هنر و تاریخ ایران زمین چشم طمع دوخته شده است، سینما و رسانه‌ها، موظفند انعکاس صدای ایران و مردمش در جهانی باشد که صاحبان قدرت و سرمایه در آن می‌کوشند، واقعیت را به مسلخ ببرند. این مقاومت، پایداری و ایستادگی بر آرمان‌ها، گنجینه‎‌ای است که نباید در گذر زمان از دست برود.

در روزگار انحصار تولید و پخش توسط نظام تک قطبی، راه خروج از بن‌بست ایجاد شبکه و تولید بومی و ایرانی با نگاه به مخاطب عمومی جهانی است. امید که این مسیر را با درایت و دور‌اندیشی آغاز کنیم و به انجام برسانیم. روز ملی سینما فرخنده باد.