به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره اطلاع‌رسانی و روابط عمومی اداره‌کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: آیین زنگ جوانه‌ها ویژه دانش‌آموزان پایه هفتم، ۳۰ شهریور و آیین زنگ شکوفه‌ها ویژه دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی، ۳۱ شهریور برگزار خواهد شد.

جلال سلمانی افزود: همچنین زنگ مهر و مقاومت روز یکم مهرماه در مدارس استان اصفهان نواخته می‌شود و دانش‌آموزان و فرهنگیان سال تحصیلی جدید را با شعار «حماسه همدلی برای ایران، برای مدرسه» آغاز خواهند کرد.

سلمانی با بیان اینکه آغاز سال تحصیلی، فرصتی برای ایجاد شور و نشاط، امیدآفرینی و تقویت پیوند میان مدرسه، دانش‌آموز، خانواده و جامعه است، گفت: تلاش مجموعه آموزش و پرورش استان بر این است که آیین‌های آغاز سال تحصیلی با رویکردی بانشاط، هویت‌بخش و متناسب با شرایط روز برگزار شود.