به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نخستین جشنواره ملی ریتموگیم همزمان در ۱۰۰ شهر کشور برگزار شد و بخش رودبست شهرستان بابلسر نیز به عنوان یکی از میزبانان این رویداد، پذیرای شرکت‌کنندگان بود.

این جشنواره با همکاری هیات ورزش‌های همگانی بخش رودبست، انجمن المپیک ویژه کشور و دستگاه‌های اجرایی بخش برگزار شد.

فرتاش، رئیس هیات ورزش‌های همگانی بخش رودبست، گفت: این جشنواره با برنامه‌ریزی و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های محلی برگزار شد.

یکی از محور‌های این جشنواره، فراهم کردن زمینه مشارکت افراد دارای نیاز‌های ویژه در فعالیت‌های ورزشی بود.

در این رویداد، کودکان و نوجوانان دارای اوتیسم، سندرم داون، کم‌توانی ذهنی و افراد استثنایی با برنامه‌های متناسب و در فضایی حمایتی در فعالیت‌های جشنواره شرکت کردند.

این جشنواره با هدف توسعه ورزش همگانی و فراگیر و تأکید بر فراهم شدن فرصت مشارکت ورزشی برای همه اقشار جامعه برگزار شد.