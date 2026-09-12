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نخستین جشنواره ملی ریتموگیم همزمان در ۱۰۰ شهر کشور برگزار شد که بخش رودبست بابلسر نیز یکی از میزبانان این رویداد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نخستین جشنواره ملی ریتموگیم همزمان در ۱۰۰ شهر کشور برگزار شد و بخش رودبست شهرستان بابلسر نیز به عنوان یکی از میزبانان این رویداد، پذیرای شرکتکنندگان بود.
این جشنواره با همکاری هیات ورزشهای همگانی بخش رودبست، انجمن المپیک ویژه کشور و دستگاههای اجرایی بخش برگزار شد.
فرتاش، رئیس هیات ورزشهای همگانی بخش رودبست، گفت: این جشنواره با برنامهریزی و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و نهادهای محلی برگزار شد.
یکی از محورهای این جشنواره، فراهم کردن زمینه مشارکت افراد دارای نیازهای ویژه در فعالیتهای ورزشی بود.
در این رویداد، کودکان و نوجوانان دارای اوتیسم، سندرم داون، کمتوانی ذهنی و افراد استثنایی با برنامههای متناسب و در فضایی حمایتی در فعالیتهای جشنواره شرکت کردند.
این جشنواره با هدف توسعه ورزش همگانی و فراگیر و تأکید بر فراهم شدن فرصت مشارکت ورزشی برای همه اقشار جامعه برگزار شد.