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معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو گفت: سامانه تیتک یکی از مهمترین نقاط قوت سازمان غذا و دارو است که نمونه مشابه آن در کشور وجود ندارد و در کمتر سازمان و نهادی چنین سطحی از شفافیت ایجاد شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مهدی پیرصالحی، با تشریح عملکرد سازمان غذا و دارو در حوزه بودجه، شفافیت زنجیره تأمین دارو و چالشهای تأمین اقلام سلامتمحور، عملکرد این سازمان در اجرای تکالیف تعیینشده را قابل قبول ارزیابی کرد.
وی افزود: در گزارش عملکرد بودجه، بررسیها نشان میدهد سازمان غذا و دارو در اجرای وظایف و تکالیفی که در برنامه پنجساله بر عهده داشته، هیچ مورد انجامنشدهای نداشته و عملکرد سازمان در این حوزه قابل قبول بوده است.
پیرصالحی یکی از نقاط قوت سازمان غذا و دارو را سامانه تیتک عنوان کرد و اظهار داشت: تیتک یکی از مهمترین نقاط قوت سازمان غذا و دارو است که نمونه مشابه آن در کشور وجود ندارد و در کمتر سازمان و نهادی چنین سطحی از شفافیت ایجاد شده است.
رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: با راهاندازی و توسعه سامانه تیتک، این امکان فراهم شده است که زنجیره تأمین دارو از مرحله تولید و توزیع تا رسیدن به داروخانه بهصورت یکپارچه رصد و پایش شود و مسیر دارو در این زنجیره قابل پیگیری باشد.
وی در ادامه با اشاره به شرایط تأمین اقلام سلامتمحور گفت: امروز تأمین و تهیه دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک بهشدت دشوار است و شرایط نسبت به گذشته چندین برابر سختتر شده است. این حوزه با چالشهای متعددی مواجه است و مشکلات موجود در مقایسه با قبل افزایش یافته، اما با وجود این شرایط، رصد و مدیریت زنجیره تأمین و استفاده از ظرفیتهای موجود برای تأمین پایدار دارو و سایر اقلام سلامتمحور، از اولویتهای سازمان غذا و دارو است.
سامانه تیتک با ایجاد امکان رصد و پایش زنجیره تأمین، یکی از ابزارهای مهم سازمان غذا و دارو برای افزایش شفافیت و نظارت بر فرآیند تأمین و توزیع دارو به شمار میرود.