به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی سینماشهر، در حالی بیست‌و‌پنجمین هفته از سال جاری در بازه شنبه ۱۴ الی پایان روز جمعه ۲۰ شهریور سپری شد که هم‌زمان با فرارسیدن روز ملی سینما، سینما‌های سراسر کشور با ثبت ۴۸۵ هزار و ۷۱۲ مخاطب، عنوان پرمخاطب‌ترین هفته از ابتدای سال را به خود اختصاص داد. همچنین در این بازه زمانی گیشه سالن‌ها نیز با توجه به نیم‌بها شدن قیمت بلیت در روز جمعه به فروشی معادل ۵۳ میلیارد و ۱۶۶ میلیون تومان دست یافتند.

پردیس سینمایی «کورش» با ۲۳ هزار و ۲۰۵ مخاطب و رشد ۱۰ درصدی مخاطب در صدر پرمخاطب‌ترین پردیس سینمایی کشور قرار گرفت. پردیس سینمایی «ایران‌مال» با ۱۹ هزار و ۶۶۸ مخاطب و رشد ۶ درصدی، پردیس سینمایی «هدیش» با ۱۲ هزار و ۴۳ مخاطب و رشد ۹ درصدی، پردیس سینمایی «چارسو» با ۱۱ هزار و ۲۶۴ مخاطب و رشد ۸۳ درصدی و پردیس سینمایی «آزادی» با ۱۱ هزار ۶۴ مخاطب و رشد ۱۰ درصد نیز به ترتیب در رتبه‌های بعدی پنج پردیس سینمایی پرمخاطب هفته گذشته معرفی شدند.

فیلم‌های سینمایی «استخر» به کارگردانی سروش صحت با ۱۱۱ هزار و ۶۰۴ مخاطب، «زنده‌شور» به کارگردانی کاظم دانشی با ۱۱۱ هزار و ۴۷۰ مخاطب، «اسکورت» به کارگردانی یوسف حاتمی‌کیا با ۱۰۳ هزار و ۵۱۸ مخاطب، انیمیشن «سفینه نجات» به کارگردانی هادی محمدیان با ۷۲ هزار و ۲۱۶ مخاطب و «ناپلئون در باغ زرد‌آلو» به کارگردانی حامد محمدی با ۴۳ هزار و ۴۸۹ مخاطب نیز در فهرست پنج فیلم پر مخاطب هفته گذشته قرار گرفتند.

لازم به توضیح است با احتساب ۴۸۵ هزار مخاطب در هفته بیست و پنجم و از ۱۷ مرداد در قالب هفته بیست‌ویکم (۱۷ الی ۲۳ مرداد) با ۲۵۱ هزار مخاطب، هفته بیست‌ودوم (۲۴ الی ۳۰ مرداد) با ۳۲۸ هزار مخاطب، هفته بیست‌وسوم (۳۱ مرداد الی ۶ شهریور) با ۳۵۲ هزار مخاطب و هفته بیست‌وچهارم (۷ الی ۱۳ شهریور) با ۳۹۹ هزار مخاطب، نمودار رشد مخاطب در سینمای ایران طی ۵ هفته متوالی روند افزایشی داشته است.