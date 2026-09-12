به مناسبت چهل و پنجمین سالروز شهادت شهیدآیت الله مدنی، مراسم بزرگداشتی با حضور مسئولان همدان در منزل ایشان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، نماینده ولی فقیه در استان همدان در این مراسم از شهید مدنی به عنوان شخصیتی ساده زیست، انقلابی و مردمی یاد کرد و گفت: این شهید بزرگوار به معنای واقعی مردمی بود و برای حل همه مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم هم تلاش کرد.

آیت الله شعبانی موثقی از مسئولان موسسه شهید مدنی خواست با احیا کردن منزل شهید مدنی با ارائه خدمات علمی و اجتماعی، زمینه شناخت بیشتر شخصیت ایشان برای نسل جوان را فراهم کنند.