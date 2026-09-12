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معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: با هدف تبدیل ایدههای علمی به راهکارهای اجرایی و ارتقای پژوهشهای کاربردی، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گام مهمی در جهت گسترش همکاریهای استراتژیک با دانشگاه خلیج فارس برداشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ دکتر فرخی بیان کرد: این تفاهمنامه، تنها یک توافق اداری نیست؛ بلکه پلی برای پیوند میان علوم پزشکی و مهندسی است، با این همکاری، پنجرههای تازهای در حوزههای پیشرفتهای نظیر «هوش مصنوعی در سلامت»، «نانو فناوری» و «داروسازی نوین» گشوده شده است.
وی افزود: یکی از نقاط قوت این همکاری، دسترسی پژوهشگران دانشگاه به تجهیزات پیشرفته آنالیز و آزمایشگاههای تخصصی دانشگاه خلیج فارس است که سرعت و کیفیت پژوهشهای بالینی و پیشبالینی را در جنوب به شدت افزایش خواهد داد.
فرخی گفت: تمرکز ویژه بر شناسایی ترکیبات زیست فعال دریایی، با توجه به پتانسیلهای منحصربهفرد استان بوشهر، یکی از اهداف کلیدی این مسیر است تا از این طریق، دستاوردهای علمی در راستای خدمت به جامعه و بهبود سلامت شهروندان به ثمر بنشیند.