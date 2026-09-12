به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی از برنامه‌ریزی برای کاهش سالانه ۱۰ درصدی مصرف آب در مزارع چغندرقند استان با بهره‌گیری از روش‌های نوین آبیاری خبر داد.

محمد رضا اصغری با اشاره به تغییر رویکرد در کشت چغندرقند اظهار داشت: با هدف مدیریت منابع آبی و افزایش بهره‌وری، مقرر شده است سالانه ۲۰ درصد از مزارع چغندرقند استان به سامانه‌های نوین آبیاری از جمله آبیاری با نوار تیپ مجهز شوند.

وی افزود: اجرای این طرح موجب می‌شود مصرف آب به حدود نصف کاهش یابد و در عین حال عملکرد محصول در واحد سطح تا ۴۰ درصد افزایش پیدا کند.

اصغری در ادامه با اشاره به روند اجرایی این برنامه تصریح کرد: در سال جاری، این طرح در سطح ۳ هزار هکتار از مزارع استان اجرایی شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همچنین با تأکید بر اهمیت صنایع تبدیلی در استان گفت: کارخانجات قند استان به عنوان بزرگترین صنعت منطقه، نقشی بسیار حیاتی در اشتغال‌زایی استان و تولید شکر به عنوان کالای اساسی کشور ایفا می‌کنند که گردش مالی این صنعت بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است.