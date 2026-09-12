به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت: گزارشی مبنی بر برخورد پژوپارس، سمند و کامیونت خاور در محور چایپاره - شوط اعلام شد.

حمید محبوبی افزود: نجاتگران پایگاه امداد و نجات شهرک صنعتی هلال احمر چایپاره بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.



به گفته وی این حادثه ۱ فوتی و ۶ مصدوم داشت که مصدومین پس از انجام اقدامات اولیه و پیش‌بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند و پیکر فوتی پس از رهاسازی تحویل مراجع ذی صلاح شد.