رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان سربیشه از مجازات مهر و موم یک واحد صنفی به علت تخلفات صنفی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان سربیشه گفت: پرونده تخلف یک واحد صنفی مواد غذایی به دلیل تخلفات صفنی در شعبه اول بدوی اداره تعزیرات حکومتی شهرستان سربیشه رسیدگی شد.

غلامی افزود: شعبه با توجه به مدارک و مستندات در پرونده، اتهام تخلف را محرز و متخلف را به دلیل درج نکردن قیمت علاوه بر مهر و موم و نصب بنر ، به پرداخت 20 میلیون ریال جزای نقدی نیز محکوم کرد.

به گفته وی با گزارش بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سربیشه پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.