

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ،رهبر معظم انقلاب در هفته دولت تاکید کردند که در دوران کنونی و شرایط خطیر و پیچیده ای که وصول به «ایران هرچه قویتر» با آن روبرو است، یکی از امور ضروری برای دستیابی به این هدف، تبیین و روایت قدرت و قوت ایران و ملت عزیز آن میباشد. روز ملی سینما به روایت قدرت ایران بر پرده ای نقره ای پرداخته.



سمیرا جلیلیان گزارش می دهد .