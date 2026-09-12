به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مهر گفت: برداشت خرما از هزار و ۵۰۰ هکتار نخلستان‌های آبی و دیم بخش‌های مرکزی، وراوی، گله دار و اسیر این شهرستان آغاز شده است و پیش بینی می‌شود تا پایان مهرماه بیش از پنج هزار تن محصول برداشت شود.

مرتضی شکوهی افزود: این شهرستان دارای بیش از ۵۰ نوع رقم خرما از جمله لشت، مصلی، شاهانی، خاصویی، گشخا، هلیله، شکری، بگشی و شاه محمدی است.

شهرستان مهر در جنوب فارس و در فاصله ۳۲۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.