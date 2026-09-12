رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان بهارستان از تشکیل و ارسال ۷۰ فقره پرونده تخلف به شعب تعزیرات حکومتی طی یک هفته اخیر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا شعبانی گفت: همزمان با ایام بازگشایی مدارس، نظارت ویژه بر بازار و واحد‌های صنفی در دستور کار قرار گرفته و بازرسان بر اساس وظایف قانونی، اقدامات نظارتی خود را انجام داده‌اند.

وی افزود: عمده تخلفات شناسایی‌شده مربوط به گران‌فروشی و عدم درج قیمت بوده و موارد محدودی از تخلفات در حوزه قاچاق کالا نیز شناسایی شده است که دستور رسیدگی و برخورد قاطع با متخلفان صادر شده است.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی بهارستان از فعالان اقتصادی خواست ضمن رعایت قوانین، نرخ‌های مصوب ابلاغ‌شده از سوی کمیسیون نظارت را رعایت کنند.

شعبانی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلف، گزارش‌های خود را از طریق سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی یا سامانه ۱۲۴ وزارت صمت اعلام کنند.