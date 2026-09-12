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۲۵ سال پس از حوادث ۱۱ سپتامبر، مراسمی در لندن برگزار شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، ۲۵ سال پس از حملات ۱۱ سپتامبر از جمله حمله به برجهای دوقلوی مرکز تجارت جهانی در آمریکا که حدود سه هزار کشته برجای گذاشت. مراسمی در لندن به یاد ۷۶ انگلیسی کشته شده در این حمله برگزار شد.
اکنون رسانههای انگلیسی این پرسش را مطرح میکنند که آیا اف بی آی شواهد مربوط به نقش احتمالی یک مأمور حکومت سعودی در حملات ۱۱ سپتامبر را پنهان کرده است؟
لورنس ویلکرسون یک مقام ارشد دولت بوش در این باره گفت: روابط فشردهای میان جورج دبیلیو بوش و شاهزاده بندر سفیر عربستان سعودی وجود داشت. او با میلیاردها دلار پول، رئیس جمهور امریکا را در مشتش داشت و تازمانی که پول داشت دست برتر در دولت امریکا با او بود.
براساس گزارشهای منتشر شده در انگلیس، پلیس فدرال آمریکا اف بی آی تنها چند روز پس از حملات ۱۱ سپتامبر اسنادی را در اختیار داشت از جمله درباره (عمر البیومی) عضو دستگاه جاسوسی پادشاهی سعودی که برخی ویدیوهای فاش شده از سوی خانواده قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر نشان میدهد او با دو نفر از ۱۹ هوایپما ربایی که هواپیماها را به برجهای دوقلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک کوبیدند کمک کرد. مجموعهای از شواهد سبب شد پادشاهی سعودی به همدستی با تروریستها متهم شود، اما آمریکا و همپیمانانش تمایلی به پیگیری ماجرا نشان ندادند.
لیندزی جرمن از اعضای ارشد ائتلاف ضد جنگ در انگلیس در این باره گفت: دولت بریتانیا همچون ایالات متحده از فروش جنگ افزار به عربستان پولهای هنگفتی به جیب میزنند بنا بر این تمایلی به پیگیری اینگونه ماجرا و اقدام علیه عربستان ندارند.
شماری از صاحب نظران در انگلیس معتقدند آمریکا برخی دیگر از اسناد این حمله را ربع قرن است که پنهان کرده و همزمان به بهانه مبارزه با تروریسم و برقراری صلح، به کشورهای مختلف اسلامی حمله میکند.
۲۵ سال پس از حوادث ۱۱ سپتامبر و حملات آمریکا و متحدانش به کشورهای اسلامی همچون افغانستان، عراق، لیبی، سوریه، لبنان، یمن و ایران، این پرسش همچنان جاری است که آیا جهان اکنون امنتر از ۲۵ سال پیش است؟ "
جرمی کوربین در این باره میگوید: من فکر نمیکنم که جهان پس از به اصطلاح جنگ با ترور، امنتر شده باشد. در واقع تجارت اسلحه و کشتار بیشتر شده، نژادپرستی و اسلام هراسی در بسیاری از نقاط جهان افزایش پیدا کرده و در حال حاضر جهان بیش از هر زمان دیگر، نیازمند صلح و آرامش است.
بر اساس گزارشهای منتشر شده در رسانههای انگلیسی البیومی چند روز پس از حملات ۱۱ سپتامبر به دست پلیس در انگلیس دستگیر شد و ویدیوها به همراه سایر شواهد از جمله اسناد مربوط به چگونگی کاهش ارتفاع پرواز هواپیماها از او به دست آمد. اما او یک هفته پس از بازداشت در عربستان بود و هرگز تحت پیگرد قانونی قرار نگرفت.