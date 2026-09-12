پخش زنده
امروز: -
حسن شیخی، ملیپوش آیندهدار تنیس روی میز یزد، با کسب عنوان قهرمانی دسته برتر امیدهای کشور و سپس قهرمانی در دسته یک بزرگسالان، جواز حضور در دسته برتر بزرگسالان کشور را به دست آورد و در ادامه به اردوی تیم ملی بزرگسالان دعوت شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، تنیس روی میز استان یزد با درخشش حسن شیخی، بار دیگر ظرفیت و استعدادهای خود را در سطح اول این رشته ورزشی کشور به نمایش گذاشت.شیخی با کسب عنوان قهرمانی دسته برتر امیدهای کشور، نام خود را به عنوان نخستین قهرمان تاریخ تنیس روی میز استان یزد در این رده به ثبت رساند؛ افتخاری که نقطه عطفی در مسیر پیشرفت این رشته ورزشی در استان یزد به شمار میرود.
این ورزشکار یزدی در ادامه موفقیتهای خود، در رقابتهای دسته یک بزرگسالان کشور نیز به مقام قهرمانی دست یافت و با این عنوان، جواز حضور در دسته برتر بزرگسالان کشور را کسب کرد.در ادامه این درخششها، حسن شیخی در جمع ورزشکاران دعوتشده به اردوی تیم ملی بزرگسالان کشور نیز قرار گرفت تا مسیر حضور او در سطح ملی وارد مرحله تازهای شود.
موفقیتهای این ورزشکار یزدی، علاوه بر ثبت یک افتخار فردی، نشاندهنده ظرفیتهای تنیس روی میز استان یزد و وجود استعدادهای جوان در این رشته است؛ استعدادهایی که با حمایت و برنامهریزی میتوانند در سالهای آینده در سطح ملی و حتی بینالمللی بدرخشند.
تنیس روی میز از رشتههای پرتحرک و هیجانانگیزی است که قابلیت جذب کودکان، نوجوانان و جوانان را دارد و میتواند با شناسایی و پرورش استعدادهای جدید، زمینه معرفی قهرمانان بیشتری از استان یزد به عرصه ورزش کشور را فراهم کند.
درخشش حسن شیخی اکنون به الگویی برای نسل جوان یزد تبدیل شده است؛ الگویی که نشان میدهد مسیر قهرمانی از استعدادیابی، تلاش و حمایت از ورزشکاران بومی میگذرد.