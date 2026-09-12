

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقای حبیبی در برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر با بیان اینکه این درگاه به هشت دستگاه مرجع متصل است و استعلام‌های لازم را به‌صورت خودکار انجام می‌دهد، اظهار داشت: هدف از یکپارچه‌سازی خدمات در این سامانه، کاهش حداکثری مراجعات حضوری و افزایش امنیت و سهولت دسترسی برای بیش از ۱۶ میلیون دانش‌آموز و خانواده‌های آنان است.



وی در ادامه با اشاره به خدمات فعال در این سامانه، بر اهمیت آزمون غربالگری «نماد» تأکید کرد و از خانواده‌ها خواست این آزمون را جدی بگیرند، چرا که این فرآیند نقش کلیدی در شناسایی دانش‌آموزان نیازمند به حمایت، مشاوره یا مداخلات اجتماعی ایفا می‌کند. علاوه بر این، امکانات دیگری نظیر پروفایل مدارس، معرفی کادر آموزشی و ثبت شکایات نیز در «مای‌مدیو» پیش‌بینی شده است.



رئیس مرکز توسعه آموزش مجازی وزارت آموزش و پرورش همچنین از ارتقای زیرساخت‌های فنی شبکه «شاد» خبر داد و اعلام کرد: با دستور رئیس‌جمهور، ۳۰۰ سرور جدید به شبکه شاد اضافه می‌شود که ۱۴۰ دستگاه آن از ابتدای مهرماه وارد مدار بهره‌برداری خواهد شد و مابقی تا پایان آبان‌ماه تکمیل می‌شوند. همچنین نسخه جدید «سوپر اپلیکیشن شاد» با قابلیت‌های آموزشی گسترده‌تر و ارائه خدمات کلاس مجازی نامحدود در آستانه سال تحصیلی جدید رونمایی می‌شود.



حبیبی در پایان با یادآوری اینکه فرآیند کلاس‌بندی در شبکه شاد به‌صورت خودکار و پس از اقدام مدیر مدرسه انجام می‌شود و نیازی به مداخله والدین ندارد، از خانواده‌ها درخواست کرد انجام امور مربوط به ثبت‌نام و سفارش کتب درسی را به روز‌های پایانی موکول نکنند تا وزارت آموزش و پرورش بتواند با برنامه‌ریزی دقیق‌تری خدمات مطلوب‌تری ارائه دهد.