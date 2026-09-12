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دفتر نخست وزیری عراق علت بسته شدن دو گذرگاه شلمچه و چذابه را اقدامات اداری و فعالیتهای اطلاعاتی و تحقیقاتی برای روشن شدن ابعاد تخلفات و موارد نقض امنیتی در این گذرگاهها اعلام کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد، نهادهای امنیتی عراق، اقدامات اداری و امنیتی تازهای را در شماری از گذرگاههای مرزی آغاز کردهاند که اجرای این اقدامات، بسته شدن موقت این گذرگاهها را ضروری کرده است.
همزمان، اقدامات قانونی لازم انجام شده و فعالیتهای اطلاعاتی و تحقیقات برای روشن شدن ابعاد تخلفات و موارد نقض امنیتی در این گذرگاهها افزایش یافته است تا دلایل و جزئیات آن مشخص و تدابیر لازم برای جلوگیری از تکرار چنین مواردی اتخاذ شود.
همچنین به اطلاع شهروندان و مسافران میرسد که گذرگاههای زرباطیه و منذریه برای تردد مسافران باز هستند.