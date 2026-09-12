به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سرپرست معاونت طرح‌های توسعه‌ای شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به طراحی، ساخت و تولید تعدادی از پمپ‌های کرایوژنیک مورد نیاز مخازن ال پی جی طرح فاز‌های ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی توسط سازندگان داخلی، گفت: پمپ کرایوژنیک از تجهیزات تخصصی و حساس زنجیره ذخیره‌سازی و بارگیری LPG به شمار می‌رود و دستیابی سازندگان داخلی به دانش طراحی، ساخت و عملکرد مطمئن این تجهیزات می‌تواند زمینه‌ساز توسعه سهم ساخت داخل در پروژه‌های مشابه صنعت نفت و گاز کشور باشد.

بابک زارع افزود: پس از نصب، راه‌اندازی و انجام آزمون‌های مورد نیاز، با حضور نمایندگان طرح، پیمانکار، شرکت سازنده، مدیریت پالایشگاه دوازدهم پارس جنوبی و مدیریت دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران، نخستین محموله صادراتی پروپان از دومین مخزن LPG فاز‌های ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی با موفقیت بارگیری شد.

مجری طرح توسعه فاز‌های ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی نیز در این زمینه گفت: پس از نصب پمپ‌های کرایوژنیک در دومین مخزن پروپان و انجام موفق آزمون پذیرش در محل (SAT)، شرایط لازم برای ورود تجهیزات به مدار عملیاتی و آغاز فرایند بارگیری صادراتی فراهم شد.

امیرفرزان فاضلیان از بارگیری موفق بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ تن پروپان مایع در این عملیات خبر داد و افزود: اجرای بدون اشکال این عملیات، علاوه بر اثبات عملکرد پمپ‌های کرایوژنیک ساخت داخل در شرایط واقعی بهره‌برداری، به معنای ورود عملیاتی مخزن پروپان جنوبی به چرخه بارگیری صادراتی و تکمیل یکی دیگر از ظرفیت‌های زیرساختی طرح توسعه فاز‌های ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی است.