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عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش سوختهای جایگزین در مدیریت ناترازی بنزین گفت: توسعه CNG و دوگانهسوز کردن خودروها از سریعترین و اقتصادیترین راهکارها برای کاهش فشار بر شبکه بنزین و جلوگیری از خروج منابع ارزی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رحیم زارع گفت: توسعه CNG و دوگانهسوز کردن خودروها میتواند در کوتاهمدت بخش قابلتوجهی از فشار بر شبکه بنزین را کاهش دهد و از خروج منابع ارزی برای واردات بنزین جلوگیری کند.
وی با اشاره به طرح رایگان دوگانهسوز کردن خودروها افزود: اگر این طرح بهدرستی اجرا شود، میتواند اثرگذار باشد؛ اما اجرای آن نباید فقط به تبدیل خودروها محدود شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: پس از دوگانهسوز شدن خودروها باید زیرساخت لازم برای استفاده مستمر از CNG نیز فراهم شود و توسعه جایگاهها، ارتقای کیفیت خدمات، تأمین تجهیزات استاندارد، نظارت بر ایمنی مخازن و ایجاد مشوقهای اقتصادی برای مصرف CNG بهصورت همزمان دنبال شود.
رحیم زارع با اشاره به توقف واردات گازوئیل گفت: صفرشدن واردات گازوئیل اتفاق مهمی در حوزه امنیت انرژی کشور است و با توجه به محدودیتهای اقتصادی و تحریمها، کاهش وابستگی به واردات فرآوردههای نفتی اهمیت زیادی دارد.
وی گفت: با این حال، توقف واردات گازوئیل نباید موجب غفلت از مدیریت مصرف شود و باید برای پایداری این شرایط در سالهای آینده برنامهریزی کرد تا دوباره کسری و نیاز به واردات ایجاد نشود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت اجرای همزمان مجموعهای از سیاستها افزود: سرمایهگذاری در صنعت پالایش، توسعه CNG، دوگانهسوز کردن خودروها، نوسازی ناوگان و اصلاح الگوی مصرف باید در کنار یکدیگر دنبال شوند.
رحیم زارع ادامه داد: راه عبور از ناترازی، افزایش تولید در کنار مصرف منطقی است و اگر این روند با توسعه سوختهای جایگزین همراه شود، میتوان وابستگی به واردات فرآوردههای نفتی را کاهش داد و منابع ارزی کشور را برای بخشهای مولد اقتصاد حفظ کرد.