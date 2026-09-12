استاندار گیلان با تاکید بر نقش مساجد در شکل‌گیری سرمایه‌های اجتماعی، گفت: مساجد می‌توانند باور‌های دینی را تقویت و به افزایش امنیت محلات و کاهش آسیب‌های اجتماعی کمک کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس در آیین غبارروبی مقبره اقاسید محمد نجفی غازیان و اهدای بسته‌های معیشتی و مهر تحصیلی بین خانوار‌ها و دانش‌آموزان کم بضاعت در این بقعه، گفت: مساجد می‌توانند باور‌های دینی را تقویت و به افزایش امنیت محلات و کاهش آسیب‌های اجتماعی کمک کنند.

وی افزود: بسیاری از سرمایه‌های اجتماعی ایران از مساجد شکل گرفته و مسجد در مقاطع مختلف تاریخی و در دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی، به معنای واقعی سنگر دفاع از ارزش‌ها بوده است.

استاندار گیلان با اشاره به برنامه دولت چهاردهم مبنی بر محله‌محوری با محوریت مسجد، گفت: استانداران موظف شده‌اند این رویکرد را در شهر‌ها و محلات تقویت کنند و مساجد می‌توانند مبنای شکل‌گیری هویت محلات باشد.

هادی حق شناس با اشاره به جایگاه آیت‌الله سیدمحمد نجفی در میان مردم بندرانزلی، افزود: ایشان نزدیک به یک قرن زندگی کرد و در دوران حیات خود منشا خیر و برکت و مورد توجه مردم این شهر بود؛ برگزاری چنین مراسمی با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان به برکت نام این روحانی جلیل‌القدر نشان‌دهنده تاثیرگذاری شخصیت‌هایی است که با اخلاص زندگی کرده‌اند.

حجت الاسلام اسماعیل تدینی مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان هم در این مراسم، گفت: یکی از وظایف اصلی سازمان اوقاف و امور خیریه پس از احیا موقوفات، سرمایه‌گذاری و شکوفایی آن‌ها و اجرای امینانه نیات واقفان خیراندیش است.

وی افزود: یکی از نیات واقفان کمک به نیازمندان و اقشار نیازمند جامعه اسلامی است؛ در این راستا، این سازمان دوازدهم هر ماه با کمک یاوران، وقف خیران و درآمد موقوفات و از محل نذورات، بسته‌های معیشتی تهیه و در قالب رویداد قرار دوازدهم به نام امام زمان (عج)، بین نیازمندان استان توزیع می‌کند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان با بیان اینکه سال گذشته ۶۰ میلیارد تومان بسته معیشتی تهیه و در ماه‌های مختلف در شهر‌های استان توزیع شد، گفت: در شهرستان بندرانزلی هم ۴۵۰ بسته معیشتی و بسته‌های مهر تحصیلی، ویژه خانواده‌های نیازمند و دانش‌آموزان بی‌بضاعت به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در بقعه متبرک آقا نجفی با حضور مسئولان، میان اقشار کم برخوردار توزیع شد.

حجت الاسلام تدینی افزود: در بخش مهر تحصیلی، کیف و نوشت افزار برای دانش‌آموزان نیازمند و در بخش معیشتی هم اقلامی از جمله برنج، روغن و گوشت برای تامین بخشی از نیاز خانوار‌های کم برخوردار تهیه شد.