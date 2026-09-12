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در هفته هفتم رقابتهای فوتبال لیگ برتر، تیم صنعت نفت آبادان به مصاف چادرملو اردکان میرود. تیم فوتبال صنعتنفت ساعت ۲۰ امروز شنبه بیست و یکم شهریور در ورزشگاه تختی آبادان میزبان چادرملو اردکان خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سرمربی تیم فوتبال صنعتنفت آبادان گفت: شرایط صنعتنفت و چادرملو در جدول مشابه است و برای کسب سه امتیاز به حضور هواداران در ورزشگاه تختی نیاز داریم.
محمد نوری افزود: این سه امتیاز میتواند کمک بسیار زیادی به تیم ما کند و قطعا اگر در این مسابقه به پیروزی برسیم با روحیه و شرایط بهتری به تعطیلات خواهیم رفت.
او ادامه داد: هدف ما کسب سه امتیاز است و امیدواریم هواداران پرشور صنعتنفت تا دقیقه ۹۰ تیم را حمایت کنند تا در پایان مسابقه، همه با خوشحالی به منازل خود برویم.
سرمربی تیم فوتبال چادرملو اردکان نیز گفت: برای کسب نتیجه و پیروزی به آبادان آمدهایم و قطعا هدف ما در دیدار برابر صنعتنفت، کسب سه امتیاز است.
سعید اخباری افزود: جای هواداران آبادانی در لیگ برتر واقعا خالی بود و خوشحالم که صنعتنفت با این هواداران پرشور بار دیگر به لیگ برتر بازگشته است.
او ادامه داد: صنعتنفت تیم خوبی دارد و بازی سختی مقابل این تیم خواهیم داشت هر چند برای آنها هم سخت است.
سرمربی چادرملو با اشاره به شرایط لیگ برتر افزود: در آستانه هفته هفتم، تقریبا همه تیمها شناخت خوبی از یکدیگر پیدا کردند و دیگر نمیتوان گفت تیمی ناشناخته است.
در هفته هفتم لیگ برتر تیم فوتبال صنعتنفت ساعت ۲۰ امروز شنبه بیست و یکم شهریور در ورزشگاه تختی آبادان میزبان چادرملو اردکان خواهد بود.
هم اکنون تیم فوتبال صنعت نفت آبادان با ۴ امتیاز در مکان هجدهم و تیم چادرملو اردکان با ۵ امتیاز در مکان شانزدهم جدول رده بندی مسابقات قرار دارند.