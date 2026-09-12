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فرماندار سرپلذهاب از مهار کامل آتشسوزی شب گذشته در مراتع منابع طبیعی ارتفاعات «کوه پاتیر» خبر داد و گفت: در این آتش سوزی ۱۰ هکتار از مراتع منطقه در آتش سوخت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، میرحسن رحیمی ، اظهار کرد: آتشسوزی شب گذشته در مراتع منابع طبیعی ارتفاعات «کوه پاتیر» از توابع شهرستان سرپلذهاب آغاز شدکه به سرعت با همکاری نیروهای منابع طبیعی، آتشنشانی، گروه زیستمحیطی یاوران زاگرس و جمعی از اهالی منطقه به طور کامل خاموش شد.
وی افزود: پس از وقوع این آتشسوزی، نیروهای منابع طبیعی، آتشنشانی، گروه زیستمحیطی یاوران زاگرس و جمعی از اهالی منطقه در محل حاضر شدند و با همکاری و هماهنگی مناسب، عملیات مهار و خاموش کردن حریق را انجام دادند. فرماندار سرپلذهاب با اشاره به وسعت خسارتهای وارد شده بر اثر این حادثه، گفت: در این آتشسوزی حدود ۱۰ هکتار از مراتع منابع طبیعی طعمه حریق شد.
رحیمی ضمن قدردانی از مشارکت نیروهای مردمی و دستگاههای اجرایی در مهار این آتشسوزی، افزود: حضور بهموقع و همراهی گروههای مردمی و دستگاههای مسئول نقش مهمی در جلوگیری از گسترش آتش و مهار سریع آن داشت.
وی بر ضرورت مراقبت بیشتر از عرصههای طبیعی و منابع ملی تأکید کرد و از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه آتشسوزی یا موارد مشکوک، مراتب را در سریعترین زمان ممکن به دستگاههای مسئول اطلاع دهند تا از بروز خسارتهای بیشتر جلوگیری شود.