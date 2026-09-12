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رگبار باران، وزش باد و رعدوبرق از ظهر تا اواخر وقت شنبه میتواند موجب آبگرفتگی و روانآب در مناطق مستعد شود.
بر اساس این هشدار، این سامانه از ظهر تا اواخر وقت امروز شنبه ۲۱ شهریور فعال خواهد بود و مخاطراتی مانند رگبار باران، وزش باد و رعدوبرق به همراه دارد.
آبگرفتگی محلی، جاری شدن روانآب و احتمال سیلابی شدن رودخانهها و مسیلها، کاهش دید، ریزش سنگ و لغزندگی در محورهای کوهستانی و احتمال وقوع صاعقه از آثار این سامانه پیشبینی شده است.
هواشناسی مازندران به شهروندان توصیه کرد از اسکان در حاشیه و بستر رودخانهها و مسیلها خودداری کنند و هنگام تردد در جادهها و محورهای کوهستانی احتیاط داشته باشند.
همچنین با توجه به احتمال وقوع رعدوبرق و شرایط ناپایدار جوی، از فعالیتهای گردشگری و کوهنوردی در مناطق تحت تأثیر سامانه بارشی پرهیز شود.