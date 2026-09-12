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معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: برخی دانشآموزان به دلایل مختلف از جمله شرایط اقتصادی، ازدواج یا ورود به بازار کار، از چرخه تحصیل خارج میشوند، اما با این وجود، با بهبود شاخصهای آموزشی ۵۴ هزار دانشآموز بازمانده از تحصیل در سال جاری به چرخه آموزش بازگشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سید مصطفی آذرکیش گفت: ثبتنام مقاطع متوسطه اول و دوم از اواخر تیر آغاز شد که با توجه به جمعیت آماری (برگه هدایت تحصیلی) این موضوع تا ۱۵ آبان ماه ادامه دارد. البته پس از این تاریخ دفاتر آماری دانش آموزان برای سال ۱۴۰۵-۱۴۰۶ بسته خواهد شد.
وی افزود: یک میلیون و ۴۱۸ هزار دانشآموز از پایه ششم به پایه هفتم وارد شدند و همزمان یک میلیون دانشآموز از مقطع نظری، فنیوحرفهای و کاردانش فارغالتحصیل شدند.
آذرکیش با اشاره به اینکه اکنون ۳ میلیون و ۹۸۰ هزار دانشآموز در متوسطه اول و ۳ میلیون دانشآموز نیز در متوسطه دوم مشغول به تحصیل هستند، گفت: پیشبینی میشود که طی سه سال آینده، جمعیت دانشآموزی در این مقاطع با رشد نسبی مواجه شده که تنها در سال جاری، شاهد افزایش ۵۶ هزار نفری جمعیت در دوره متوسطه اول خواهیم بود.
۵۴ هزار دانشآموز بازمانده از تحصیل به چرخه آموزش بازگشتند
معاون وزیر آموزشوپرورش با اشاره به وضعیت پوشش تحصیلی در کشور، گفت: نرخ پوشش تحصیلی دانشآموزان در متوسطه اول ۹۱ درصد و ۸۳ درصد در متوسطه دوم است البته با وجود تلاشها، همچنان برخی دانشآموزان به دلایل مختلف از جمله شرایط اقتصادی، ازدواج یا ورود به بازار کار، از چرخه تحصیل خارج میشوند، اما با این وجود، با بهبود شاخصهای آموزشی، ۵۴ هزار دانشآموز بازمانده از تحصیل در سال جاری به چرخه آموزش بازگشتند.
وی با بیان اینکه سهم آموزشهای فنیوحرفهای و کاردانش در سه پایه تحصیلی ۲.۵ درصد رشد کرده است، افزود: این رشد به معنای ثبتنام حدود ۱۲۰ هزار هنرجوی بیشتر نسبت به سال گذشته است.
آذرکیش خاطر نشان کرد: در سال تحصیلی پیش رو ۲۸ هزار مدرسه دولتی و غیر دولتی در مقطع متوسطه اول، ۱۲ هزار مدرسه متوسطه دوم (نظری) و ۱۰ هزار و ۳۰۰ واحد آموزشی فنی و کاردانش در کشور فعال است.
به روز شدن برخی رشتههای فنی و حرفهای
معاون وزیر آموزش و پرورش در خصوص به روز شدن برخی رشتههای فنی و حرفهای نیز گفت: با تغییرات تکنولوژی، هوش مصنوعی و نیازهای روز بازار کار، فرآیند بهروزرسانی رشتههای فنی و حرفهای و کاردانش در دستور کار قرار گرفت. در این خصوص در شاخه کاردانش ۱۷ رشته و ۲۳ رشته جدید در شاخه فنی و حرفهای مورد بازنگری قرار گرفتند.
وی با اشاره به اینکه کمبود معلم را در این مقطع با جایگزینی برطرف کردهایم، اظهار کرد: امسال ۲۷۰ هزار معلم (دبیر و هنرآموز) در مقطع متوسطه سرکلاس درس حاضر خواهند شد. البته آمار مدیران، معاونین، سرپرستان بخش و استادکاران به این عدد افزوده خواهد شد.