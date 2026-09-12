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عضو ارشد انصارالله یمن اعلام کرد: امنیت و ثبات به مناطق حیس و الخوخه بازگشته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از شبکه تلویزیونی المسیره، شیخ عبدالرحمن مکرم یکی از اعضای ارشد انصارالله یمن گفت: به فضل خداوند متعال، پس از ورود نیروهای مسلح به "حیس" و "الخوخه"، اهالی منطقه بسیار خوشحال و مطمئن شدند. این شادی بهویژه پس از اتفاقاتی بود که در الخوخه، المخا و حیس رخ میداد، اقداماتی نظیر غارت، راهزنی و مشکلاتی که افراد ذینفوذ، افراد مسلح یا نیروهایی که پیشتر در آنجا حضور داشتند برای شهروندان ایجاد میکردند، اما امروز، به فضل خداوند و پس از بازدید دیروز ما از حیس و الخوخه، مشاهده کردیم که امنیت و ثبات بهطور کامل برقرار شده است. مقامات محلی حدیده، به نمایندگی از سرلشکر عبدالله عطیفی استاندار الحدیده، سرلشکر عزیز مدیر امنیت استان، سرلشکر طارق و معاونان استاندار، و همچنین مسئولان اداره بهداشت، اداره زکات و تمام نهادهای وابسته به دولت محلی، در منطقه حضور یافتند و وظایف خود را با اخلاص و فداکاری کامل انجام دادند.»
شیخ عبدالرحمن مکرم در پاسخ این سئوال که درباره مسیر عادیسازی اوضاع با توجه به این بازدیدها و حضور گستردهای که از آن صحبت کردید، چه پیشرفتی حاصل شده است؟ نیز گفت: من شاهد بشارت و رضایت مردم و اهالی منطقه بودم. از بازارها و زمینهای ورزشی بازدید کردم و دیدم که جوانان در حال ورزش و انجام فعالیتهای خود به بهترین شکل هستند. از بازارها دیدن کردم و دیدم که همه مغازهها، فروشگاهها و صرافیها باز هستند. دیدم که زندگی بهطور کامل به روال عادی و طبیعی خود بازگشته است؛ این به لطف خداوند و به لطف مقامات محلی و رهنمودهای رئیسجمهور، مشیر مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی یمن محقق شده است.
شیخ عبدالرحمن مکرم در پاسخ این پرسش که درباره اجرای تصمیم عفو عمومی چه اقداماتی صورت گرفته است؟ گفت: در مورد اجرای تصمیم عفو عمومی، ما در حال رسیدگی به کسانی هستیم که مایل به بازگشت به خانههای خود هستند. عدهای در الخوخه بازگشتهاند، عدهای در حیس بازگشتهاند و عدهای دیگر به سمت "طنعه" و "الحلیله" میروند. عفو عمومی شامل حال همه میشود؛ آنها میتوانند به املاک، خانهها و اموال خود بازگردند. هیچکس به آنها تعدی نخواهد کرد و هیچکس چیزی از آنها نخواهد گرفت. تمام سلاحهای سبکی که دارند متعلق به خودشان است و تمام خانهها و منازلشان نیز برای خودشان باقی میماند. عفو عمومی همه آنها را، چه فرمانده و چه فرد عادی، دربر میگیرد.