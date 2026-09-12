ملی پوشان پاراتیراندازی کشورمان در ماده تپانچه بادی ۱۰ متر بانوان موفق به کسب نشان‌های طلا و نقره شدند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های پاراتیراندازی قهرمانی جهان ۲۰۲۶ به میزبانی کره‌جنوبی در حال برگزاری است و امروز در ماده تپانچه بادی ۱۰ متر بانوان ملی پوشان کشورمان به مصاف حریفان خود رفتند.

در مرحله مقدماتی نسرین شاهی با ۵۷۲ امتیاز در جایگاه نخست و فائزه احمدی با ۵۶۸ امتیاز در رده دوم ایستادند و ساره جوانمردی با ۵۶۷ امتیاز سوم شد و راهی مرحله فینال شدند.

فائزه احمدی با رکورد ۲۳۸.۳ امتیاز توانست با ایستادن در سکوی نخست ضمن کسب عنوان قهرمانی جهان و نشان طلا، سهمیه پارالمپیک لس‌آنجلس را از آن خود کند.



نسرین شاهی دیگر نماینده کشورمان در این ماده با رکورد ۲۳۳.۷ امتیاز در رده دوم ایستاد و به نشان نقره رسید. ساره جوانمردی ملی پوش دیگر کشورمان با رکورد ۱۹۴.۱ امتیاز چهارم شد.

در ماده تپانچه بادی تیمی بانوان، تیم کشورمان متشکل از فائزه احمدی، ساره جوانمردی و نسرین شاهی توانستند با ۱۷۰۷ امتیاز در جایگاه نخست مسابقات قرار بگیرند و نشان طلا مسابقات را از آن خود کنند.

در ماده تپانچه بادی ۱۰ متر مردان سید محمد رضا میرشفیعی، مصطفی خادم، علی گلوی ملی پوشان کشورمان از صعود به مرحله فینال بازماندند.

مسابقات قهرمانی جهان با حضور ۵۹۵ ورزشکار از ۵۳ کشور در کره جنوبی برگزاری است.