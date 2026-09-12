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جشنواره والیبال دختران زیر ۱۲ سال با هدف شناسایی استعدادها در شهرستان بیضا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس هیئت والیبال شهرستان بیضا گفت: با هدف شناسایی استعدادها و توسعه ورزش والیبال در ردههای سنی پایه، جشنواره والیبال دختران زیر ۱۲ سال با حضور بیش از ۷۰ والیبالیست از باشگاهها و مدارس والیبال این شهرستان برگزار شد.
احسان زراعت پیشه افزود: این جشنواره فرصتی طلایی برای ارزیابی سطح کیفی بازیکنان و آشنایی آنها با قوانین رسمی مسابقات است و حمایت از این استعدادهای کوچک، سرمایهگذاری روی آینده سلامت و پویاییِ جامعه است.
شهرستان بیضا در شمال غرب فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.