به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس هیئت والیبال شهرستان بیضا گفت: با هدف شناسایی استعداد‌ها و توسعه ورزش والیبال در رده‌های سنی پایه، جشنواره والیبال دختران زیر ۱۲ سال با حضور بیش از ۷۰ والیبالیست از باشگاه‌ها و مدارس والیبال این شهرستان برگزار شد.

احسان زراعت پیشه افزود: این جشنواره فرصتی طلایی برای ارزیابی سطح کیفی بازیکنان و آشنایی آنها با قوانین رسمی مسابقات است و حمایت از این استعداد‌های کوچک، سرمایه‌گذاری روی آینده سلامت و پویاییِ جامعه است.

شهرستان بیضا در شمال غرب فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.