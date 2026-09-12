آیت‌الله مدنی شخصیتی مبارز، مردمی و روشنگر بود و با هدایت و آگاهی‌بخشی به مردم، در مسیر مبارزه با رژیم پهلوی نقش مؤثری داشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مراسم یادبود رهبر شهید و گرامیداشت سالروز شهادت آیت‌الله مدنی در همدان گفت: ۴۵ سال از شهادت آیت‌الله مدنی گذشته، اما یاد و خاطره این شهید والامقام همچنان در ذهن و دل مردم باقی مانده است.

علی آقا محمدی ایمان و اخلاص را از مهم‌ترین دلایل ماندگاری شخصیت آیت‌الله مدنی بیان کرد.

او با اشاره به دوران حضور آیت‌الله مدنی در همدان افزود: این شهید پس از تبعید به همدان، علاوه بر فعالیت‌های مبارزاتی و روشنگری، خدمات ارزشمندی نیز برای مردم استان انجام داد که راه‌اندازی درمانگاه و دارالایتام مهدیه از جمله این اقدامات بود.

علی آقا محمدی با بیان اینکه آیت‌الله مدنی توجه ویژه‌ای به مردم داشت، تاکید کرد: رسیدگی به مشکلات و امور مردم از دغدغه‌های همیشگی این شهید بود و ارتباط نزدیک او با مردم، جایگاه ویژه‌ای برای وی در میان مردم همدان ایجاد کرده بود.

او در پایان با اشاره به رهبر شهید گفت: این شهید مظلومانه به همراه خانواده‌اش به شهادت رسید و انتقام خون این شهید و خانواده‌اش را خواهیم گرفت.