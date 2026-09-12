به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر ؛ سرهنگ مهدی روان به اظهار داشت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت غیرقانونی استخراج ارز دیجیتال در یکی از منازل مسکونی این شهرستان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و هماهنگی با مرجع قضایی، در بازرسی از محل موفق به کشف ۱۶ دستگاه ماینر غیرمجاز شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان با بیان اینکه ارزش ماینر‌های مکشوفه ۱۳ میلیارد ریال براورد شد، تصریح کرد: در این رابطه ۳ نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده، به همراه تجهیزات کشف‌شده جهت سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی معرفی شد.

همچنین فرمانده انتظامی شهرستان جم از شناسایی و کشف یک مزرعه استخراج رمزارز غیرمجاز با تجهیزاتی به ارزش حدود یک میلیارد تومان در این شهرستان خبر داد.

مأموران پلیس پس از دریافت گزارش‌های مردمی و انجام اقدامات اطلاعاتی، محل فعالیت غیرمجاز دستگاه‌های ماینر را شناسایی و با هماهنگی قضایی بازرسی کردند.

در این بازرسی، تعدادی دستگاه استخراج رمزارز بدون مجوز قانونی کشف و جمع‌آوری شد که ارزش اولیه آن یک میلیارد تومان برآورد شده است.