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رئیس دادگستری شهرستان بم بر تشکیل منسجم شبکه سفیران پیشگیری از خودکشی و خشونت با هدف هماهنگی میان دستگاههای متولی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم با موضوع پیشگیری از خشونتهای خانگی و خودکشی با حضور مسئولان دستگاههای متولی از جمله دانشگاه علوم پزشکی، آموزش و پرورش و بهزیستی برگزار شد و هر یک از دستگاهها گزارشی از اقدامات و مداخلات انجامشده در زمینه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی ناشی از خشونت ارائه کردند.
حجت الاسلام والمسلمین ابوالفضل فرحبخش، رئیس دادگستری شهرستان بم در این جلسه با تأکید بر ضرورت همافزایی و تقسیم کار میان دستگاههای متولی اظهار کرد: اقدامات پیشگیرانه زمانی اثربخشی بیشتری خواهد داشت که دستگاهها در چارچوب یک برنامه مشخص و منسجم فعالیت کنند و از موازیکاری و انجام اقدامات پراکنده پرهیز شود.
وی افزود: تشکیل شبکه سفیران پیشگیری از خودکشی و خشونت میتواند با ایجاد ارتباط میان دستگاههای مسئول و استفاده از ظرفیتهای موجود، به شناسایی بهموقع افراد در معرض آسیب، مداخله سریع و هدایت آنان به مراکز تخصصی کمک کند.
در ادامه این نشست، راهکارهای پیشگیری از خودکشی و خشونتهای خانگی بررسی و مقرر شد با همکاری دستگاههای متولی، شبکه سفیران پیشگیری از خودکشی و خشونت در شهرستان بم تشکیل و برنامههای مربوط به آن بهصورت هماهنگ دنبال شود.
حمید حسنی نیا، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بم نیز در این جلسه، نقش آموزش و پرورش در شناسایی، مداخله و ارجاع فوری دانشآموزان در معرض خطر را مهم دانست و بر تقویت سازوکارهای شناسایی و مداخله بهموقع در مدارس تأکید کرد.
وی همچنین با اشاره به ظرفیت رسانهها در حوزه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی گفت: رسانهها میتوانند با تولید محتوای آموزشی و متناسب با شرایط و آسیبهای بومی شهرستان، در ارتقای آگاهی عمومی، پیشگیری از خشونت و کاهش آسیبهای اجتماعی نقش مؤثری ایفا کنند.
حسنی نیا گفت: باید با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، دسترسی و استفاده نادرست از ابزارهای کشنده محدود شود و دستگاههای ناظر نیز با بررسی راهکارهای عملی، برای کاهش خطرات مرتبط با این موضوع نقش مؤثرتری ایفا کنند.
وی با اشاره به اهمیت غربالگری و شناسایی افراد در معرض آسیب نیز گفت: ظرفیت برنامههای موجود از جمله نماد و سراج باید برای شناسایی زودهنگام افراد در معرض خطر و ارجاع آنان به مراکز تخصصی مورد استفاده قرار گیرد.
در پایان این نشست مقرر شد دستگاههای متولی، گزارش اقدامات و عملکرد خود در زمینه پیشگیری از خشونتهای خانگی و خودکشی را بهصورت دورهای ارائه کنند تا ضمن ارزیابی اقدامات انجامشده، هماهنگی میان دستگاهها افزایش یافته و از موازیکاری در اجرای برنامههای پیشگیرانه جلوگیری شود.