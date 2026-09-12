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رئیس بنیاد ایران شناسی شعبه آذربایجان غربی گفت: علاقمندان تا ۳۰ مهر ماه سالجاری میتوانند آثار خود را به دبیرخانه (همایش ملی تاریخ، فرهنگ و هنر آذربایجان غربی) ارسال کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نخستین پیش نشست همایش ملی تاریخ،فرهنگ و هنر آذربایجان غربی در ارومیه برگزار و الزامات برگزاری این همایش بررسی شد.
رئیس بنیاد ایران شناسی شعبه آذربایجان غربی گفت: ۲۲ دستگاه استان از این همایش حمایت میکنند و دانشگاهها نیز اقدام به برگزاری پیش نشستهایی در سطح استان کردهاند.
سعید عضدالدینی ملکی با بیان اینکه هدف اصلی این همایش، تقویت وحدت و انسجام ملی در استان است گفت: اعضای هیات علمی دانشگاه ها، دانشجویان و پژو هشگران میتوانند مقالات خود را به این همایش ارسال کنند.
دبیر اجرایی ششمین همایش ملی ایران شناسی استانها خاطرنشان کرد: علاقمندان به ارسال مقاله میتوانند آثار خود را به دبیرخانه استانی این همایش، ارومیه - خیابان شهید امینی نرسیده به استانداری - کوی امیر فرزانه - پلاک ۲۱ بنیاد ایران شناسی شعبه آذربایجان غربی ارسال کنند.
رئیس بنیاد ایران شناسی شعبه آذربایجان غربی افزود: این همایش جزو همایشهای علمی است که در پایگاه دادههای جهان اسلام (iSC) نمایه شده است و دارای امتیاز برای اعضای هیات علمی، دانشجویان و پژو هشگرانی است که به این همایش مقاله ارائه دادهاند.
دبیر اجرایی همایش ملی ایران شناسی استانها ادامه داد: ۴۵ عضو هیات علمی دانشگاههای آذربایجان غربی داوری مقالات ارسالی به این همایش را برعهده دارند.
ملکی خاطرنشان کرد: مهلت ارسال آثار به این همایش تمدید شده و تا ۳۰ مهر ماه سالجاری علاقمندان میتوانند مقالات خود را ارسال کنند.
رئیس بنیاد ایران شناسی شعبه آذربایجان غربی زمان برگزاری ششمین همایش ملی ایران شناسی استانها را ۲۷ آبانماه سالجاری و محل آن را دانشگاه ارومیه عنوان کرد.
وی افزود: «باستان شناسی و تاریخ آذربایجان» شامل جغرافیای تاریخی، وجوه تسمیه، باستان شنان شناسی، تاریخ استان (قبل از اسلام و بعد از اسلام)، بناها، آثار و اشیای باستانی و تاریخی استان، «جغرافیای استان» شامل جغرافیای طبیعی، جغرافیای شهری، جغرافیای روستایی و عشایر، اقتصاد و مشاغل معیشت و بازار و بازارچههای استان از محورهای این همایش هستند.
دبیر اجرایی همایش ملی ایران شناسی ادامه داد: همچنین «فرهنگ و هنر» شامل تعلیم و تربیت، مراکز علمی، گویش، ادبیات عامیانه، آداب و رسوم، آئین ها، مراسم محلی، صنایع و هنرهای دستی، ورزش، بازیهای بومی و محلی، سرگرمیهای خاص، اماکن مذهبی، مفاخر و مشاهیر استان از دیگر محورهای همایش ملی ایران شناسی است.