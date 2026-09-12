به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا قیصی‌پور با اشاره به اهمیت سلامت و ایمنی جامعه اظهار داشت: نظارت بر بازار و اطمینان از اصالت کالاهای دارای نشان استاندارد، اولویت اصلی ماست و در این مسیر، شهروندان به عنوان بازوان نظارتی، نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.

قیصی‌پور با تشریح نحوه تعامل مردم با سازمان استاندارد افزود: شهروندان می‌توانند با ارسال کد ۱۰ رقمی درج‌شده در زیر نشان استاندارد کالاها به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷، از اصالت گواهینامه و وضعیت استاندارد کالا به‌صورت لحظه‌ای مطلع شوند.

وی با بیان اینکه گزارش‌های مردمی، بخش مهمی از فرآیند نظارت‌های سازمان را تشکیل می‌دهد، تصریح کرد: این چرخه نظارتی در تمامی نظام‌های استانداردسازی دنیا مرسوم است.

قیصی پور تاکید کرد: از همه هم‌استانی‌ها درخواست داریم در صورت مشاهده هرگونه نقص در کیفیت کالاها یا کالاهای غیراستاندارد، ضمن مطالبه‌گری، مراتب را از طریق همین سامانه به اداره کل استاندارد خوزستان گزارش دهند.

مدیرکل استاندارد خوزستان در پایان با تأکید بر رویکرد پیشگیرانه سازمان ادامه داد: اطمینان از سلامت کالا، حقوق مسلم شهروندی است و این اداره کل با جدیت و خارج از نوبت، به گزارش‌های ارسالی از سوی مردم در خصوص موارد مغایر با استاندارد رسیدگی خواهد کرد تا ایمنی و سلامت جامعه به نحو احسن تأمین شود.