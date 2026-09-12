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مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر از ارتقای مقاومسازی واحدهای مسکونی روستایی استان به ۷۳ درصد خبر داد و گفت: تاکنون ۵۳ هزار و ۳۵۶ واحد مسکونی روستایی مقاومسازی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ امیر برومند، اظهار داشت: در یک سال گذشته ۲۱ هزار و ۸۳۰ واحد برای دریافت تسهیلات طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی به بانکهای عامل معرفی و برای ۱۶ هزار و ۵۷۷ واحد به مبلغ ۵.۵ همت قرارداد تسهیلاتی منعقد شده است.
وی افزود: همچنین سهمیه تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی برای ۶ هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی روستایی اختصاص یافته و ساخت ۶۸۰ واحد خانه امید نیز با اعتبار ۱۲۵ میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان ادامه داد: در قالب تفاهمنامههای حمایتی، تأمین ۶۶۰ واحد مسکن برای خانوادههای شهدا، ایثارگران و مددجویان بهزیستی و احداث ۲ هزار و ۲۵۱ واحد مسکونی برای مددجویان کمیته امداد و بهزیستی نیز در حال اجراست.