شهروندان عراقی که به ایران سفر کرده بودند در پی بسته شدن مرز‌های شلمچه و چذابه با مشکل رو‌به‌رو شده‌اند، اعتراض کردند و از مقامات عراقی خواستند هر چه سریعتر گذرگاه‌های مرزی را باز کنند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از شبکه العهد، شهروندان عراقی که به ایران سفر کرده بودند در پی بسته شدن مرز‌های شلمچه و چذابه با مشکل رو‌به‌رو شده‌اند. آنها از مقامات عراقی خواستند هر چه سریعتر گذرگاه‌های مرزی را باز کنند.

یکی از این مسافران خطاب به مقامات عراقی گفت: ما همه با مواضع و اقدامات شما آشناییم. مواضع صحیح و کریمانه‌ای دارید. ما خانواده‌های عراقی هستیم که برای درمان و معالجه به ایران رفته بودیم. بیمار داریم، زن و کودک همراه خود داریم. حالا پشت مرز غافلگیر شدیم.

ساعت یک بامداد به گذرگاه رسیدیم. غافلگیر شدیم. گذرگاه بسته بود. کجا برویم؟ یعنی برویم به ایران پناهنده شویم؟ درِ خانه‌های مردم را بزنیم؟ این یک مسئله انسانی است. ما عراقی هستیم. ما پناهنده یا خارجی نیستیم.

نخست‌وزیر می‌گوید: ورود هر شخصی از گذرگاه الشیب (چذابه) ممنوع است. یعنی عراقی را منع می‌کند که به وطنش وارد شود. معقول است که شما این را بپذیرید؟