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مسابقه بزرگ میدان یار نمایشگاهی از آمادگی و توان رزمی مردم این بار میزبان مردم خونگرم شهر درق بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، میدان یار؛ نمایشگاهی از آمادگی و توان رزمی مردم این بار مردم خونگرم درق، با مسابقه بزرگ میدان یار، توانمندی خود را در بخشهای مختلف مهارت نظامی، امدادی، هنری و تولید محتوا، آزمودند.
رقابتی که قرار است مهارت، سرعت عمل و خلاقیت نوجوانان و جوانان را به چالش بکشد.
شرکتکنندگان در چند بخش مختلف از جمله شناخت تجهیزات و مهارتهای امدادی، تا رجزخوانی و تولید محتوای رسانهای با یکدیگر رقابت میکنند.
میدانیار حالا با شروع نخستین رقابتها، بخشی تازه به برنامههای تجمعات شبانه درق اضافه کرده است، جایی که رقابت، آموزش و نشاط اجتماعی در کنار هم قرار گرفتهاند.
این تازه آغاز راه میدانیار است؛ مسابقاتی که قرار است در شبهای آینده، میدان بیشتری برای رقابت و نمایش توانمندی جوانان و نوجوانان درق فراهم کند.