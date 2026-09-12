به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، میدان یار؛ نمایشگاهی از آمادگی و توان رزمی مردم این بار مردم خونگرم درق، با مسابقه بزرگ میدان یار، توانمندی خود را در بخش‌های مختلف مهارت نظامی، امدادی، هنری و تولید محتوا، آزمودند.

رقابتی که قرار است مهارت، سرعت عمل و خلاقیت نوجوانان و جوانان را به چالش بکشد.

شرکت‌کنندگان در چند بخش مختلف از جمله شناخت تجهیزات و مهارت‌های امدادی، تا رجزخوانی و تولید محتوای رسانه‌ای با یکدیگر رقابت می‌کنند.

میدان‌یار حالا با شروع نخستین رقابت‌ها، بخشی تازه به برنامه‌های تجمعات شبانه درق اضافه کرده است، جایی که رقابت، آموزش و نشاط اجتماعی در کنار هم قرار گرفته‌اند.

این تازه آغاز راه میدان‌یار است؛ مسابقاتی که قرار است در شب‌های آینده، میدان بیشتری برای رقابت و نمایش توانمندی جوانان و نوجوانان درق فراهم کند.