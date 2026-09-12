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مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان فیروزکوه از توزیع هدفمند ۴۶۱ هزار و ۲۱۸ عدد مکمل تغذیهای رایگان برای مادران، کودکان، نوجوانان و سالمندان طی یک سال گذشته خبر داد..
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن طهماسبی در تشریح عملکرد این سازمان از شهریور ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵ اظهار داشت: در راستای اجرای برنامههای سلامت خانواده و جوانی جمعیت، توزیع رایگان مکملهای ریزمغذی در مراکز خدمات جامع سلامت، پایگاههای سلامت و خانههای بهداشت شهرستان با هدف پیشگیری از کمبودهای تغذیهای و ارتقای سلامت جامعه به صورت مستمر دنبال شده است.
وی با اشاره به آمار توزیع در گروههای مختلف افزود: در بخش سالمندان و میانسالان، بیش از ۲۷۹ هزار قرص کلسیم-دی و ۶۳ هزار عدد ویتامین D توزیع شد. همچنین در حوزه سلامت مادران باردار، مجموعاً بیش از ۶۸ هزار عدد مکمل ضروری شامل آهن، مولتیویتامین و ویتامین D در اختیار مادران قرار گرفت تا سلامت مادر و جنین تضمین شود.
مدیر بهداشت فیروزکوه در مورد خدمات مربوط به نسل جوان و کودکان خاطرنشان کرد: در مدارس شهری و روستایی شهرستان، بیش از ۱۷ هزار عدد ویتامین D و ۲۵ هزار عدد مکمل آهن در میان دانشآموزان مقاطع متوسطه توزیع شد. علاوه بر این، مکملهای تخصصی آهن، مولتیویتامین و ویتامین A+D در اختیار کودکان و مکمل فولیکاسید در اختیار افراد در دوره پیش از بارداری قرار گرفت.
حسن طهماسبی در پایان تأکید کرد که این اقدامات علاوه بر کاهش موانع اقتصادی در دسترسی به خدمات پیشگیرانه، گامی در جهت تحقق عدالت در سلامت است و هدف اصلی آن، تقویت مداخلات پیشگیرانه در سطح اول نظام سلامت و ارتقای کیفیت زندگی تمامی اقشار جامعه، از دوران پیش از بارداری تا سالمندی است.