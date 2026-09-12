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با اجرای طرح شهید عجمیان، ۳۸۴ مدرسه و ۱۸۰۰ کلاس درس در مازندران برای مهر آماده میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ با نزدیک شدن به اول مهر، بازار خرید نوشت افزار و پوشاک مدارس جان گرفته است. هیاهوی کیف و کفشهای نو، از نزدیک شدن مهر خبر میدهد. دانشآموزان با شوق و ذوق، خودکار و برچسب اسم میخرند و روزشماری میکنند تا سال تحصیلی جدید آغاز شود. اما این شوق فقط در بازار نیست؛ دیوارهای مدارس نیز برای میزبانی از دانشآموزان لباس نو میپوشند.
طرح شهید عجمیان؛ مدرسهها برای مهر آماده میشوند
گروههای جهادی در قالب طرح شهید عجمیان، در مدارس سراسر استان مازندران حضور یافته و مشغول تمیزکاری، بهسازی و زیباسازی مدارس هستند. این طرح که با هدف آمادهسازی مدارس برای آغاز سال تحصیلی جدید اجرا میشود، توانسته است ۳۸۴ مدرسه و ۱۸۰۰ کلاس درس را در استان زیر پوشش قرار دهد.
حضور ۱۲۰ گروه جهادی ۱۵ نفره
در این اردوی جهادی، ۱۲۰ گروه ۱۵ نفره از دانشآموزان و فرهنگیان بسیجی حضور دارند و در حال فعالیت هستند. آنان با خستگیناپذیری و بیمزد، هدف خود را انجام کار انسانی و خدایی قرار داده و برای آمادهسازی مدارس تلاش میکنند.
اسماعیلی، مسئول سازمان بسیج دانشآموزی سپاه کربلای مازندران، در این باره گفت: طرح شهید عجمیان طرحی است که در آن دانشآموزان برای بهسازی و زیباسازی مدارس استان مازندران کنشگری میکنند.
موسوی، مدیر کانون بسیج فرهنگیان ناحیه ۲ ساری، نیز با اشاره به حضور گسترده گروههای جهادی، گفت: در اردوی جهادی طرح شهید عجمیان، ۱۲۰ گروه ۱۵ نفره دانشآموزی و فرهنگیان بسیجی در حال فعالیت هستند.
پازل مهر در مازندران تکمیل شد
از شلوغی بازار تا سکوت رنگخورده کلاسها، همه در کنار هم برای طلوع یک فصل تازه تلاش میکنند. با اجرای طرح شهید عجمیان و حضور گسترده گروههای جهادی، پازل مهر در مازندران تکمیل شده و همه چیز برای آغاز فصل رویش مهیاست.
گزارش از سیده حکیمه موسوی