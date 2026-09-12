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هیئت بلندپایه گمرکی ارمنستان برای برگزاری نشست دوجانبه رؤسای کل گمرکات ایران و ارمنستان از طریق مرز نوردوز، وارد کشورمان شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ریاست هیئت گمرکی جمهوری ارمنستان را ادوارد هاکوپیان، رئیس کمیته درآمدهای دولتی جمهوری ارمنستان، برعهده دارد.
فرود عسگری، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیسکل گمرک جمهوری اسلامی ایران، به همراه هیئت گمرکی ایران، از هیئت ارمنستانی استقبال کرد.
این سفر با هدف برگزاری نشست دوجانبه روسای کل گمرکات ایران و ارمنستان و بررسی راهکارهای توسعه و تسهیل همکاریهای گمرکی میان دو کشور انجام شده است.