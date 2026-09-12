



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ریاست هیئت گمرکی جمهوری ارمنستان را ادوارد هاکوپیان، رئیس کمیته درآمدهای دولتی جمهوری ارمنستان، برعهده دارد.



فرود عسگری، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، به همراه هیئت گمرکی ایران، از هیئت ارمنستانی استقبال کرد.



این سفر با هدف برگزاری نشست دوجانبه روسای کل گمرکات ایران و ارمنستان و بررسی راهکارهای توسعه و تسهیل همکاری‌های گمرکی میان دو کشور انجام شده است.