سازمان هواشناسی با ادامه هشدار نارنجی، درباره تشدید بارش‌ها، وقوع رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و احتمال تگرگ در بخش‌هایی از شمال کشور هشدار داد.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، بر اساس هشدار سازمان هواشناسی، امروز شنبه ۲۱ شهریور در ارتفاعات و دامنه‌های آذربایجان شرقی، گیلان، مازندران، زنجان، قزوین، البرز و تهران، فعالیت سامانه بارشی تشدید می‌شود.

بر اساس این هشدار، رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و در برخی مناطق بارش تگرگ پیش‌بینی شده است و احتمال جاری شدن روان‌آب و سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی، آبگرفتگی معابر، اختلال در تردد، لغزندگی جاده‌ها، کاهش دید افقی و وقوع صاعقه وجود دارد.

همچنین وزش باد شدید موقت می‌تواند موجب شکستن درختان فرسوده و کهنسال، سقوط سنگ و اشیا از ارتفاعات و خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی شود.

این شرایط روز یکشنبه ۲۲ شهریور نیز در آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، قزوین و زنجان ادامه خواهد داشت.

سازمان هواشناسی به شهروندان توصیه کرده است از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و از سفر‌های غیرضروری و فعالیت‌های طبیعت‌گردی و کوهنوردی در مناطق تحت تأثیر سامانه بارشی بپرهیزند.

همچنین بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، راهداری و شهرداری‌ها برای بازگشایی دهانه پل‌ها و کانال‌ها، پاکسازی مسیر‌های عبور آب و اتخاذ تمهیدات لازم برای مقابله با خسارت‌های احتمالی تأکید شده است.

سازمان هواشناسی همچنین از شهروندان خواسته است در زمان وزش باد شدید از پارک خودرو در مجاورت ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان فرسوده خودداری کنند.

با توجه به احتمال بارش در مناطق کشاورزی، تسریع در برداشت محصولات نیز توصیه شده است.