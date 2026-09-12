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معاون برق و انرژی وزارت نیرو از آغاز تعمیرات اساسی ۳ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی خبر داد و گفت: امسال این تعمیرات با برنامهریزی فشردهتر و دقیقتر اجرا میشود تا شبکه برای فصلهای سرد سال با آمادگی کامل وارد مدار شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مصطفی رجبیمشهدی با اعلام آغاز تعمیرات اساسی نیروگاهها گفت: پس از پنج ماه فعالیت مداوم و شبانهروزی نیروگاهها در فصل گرم، عملیات تعمیرات اساسی نیروگاههای حرارتی و برقآبی بهصورت همزمان و براساس زمانبندی دقیق در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: در این مرحله، تعمیرات اساسی ۳ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی آغاز شده که از این میزان، یک هزار مگاوات مربوط به نیروگاههای حرارتی و ۲ هزار مگاوات مربوط به نیروگاههای برقآبی است.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو با اشاره به عملکرد شبکه برق در تابستان امسال گفت: امسال برنامه محدودیت مصرف مشترکان دیرتر آغاز شد و انرژی بیشتری به صنایع کشور تحویل داده شد.
رجبیمشهدی افزود: با تلاش شبانهروزی کارکنان بخش تولید نیروگاهها و رعایت استانداردهای فنی و ایمنی، پایداری شبکه سراسری برق حفظ شد و برق پایدار در تابستان تأمین شد.
وی در پایان تأکید کرد: برای اطمینان از سلامت فنی تجهیزات و پایداری شبکه برق در فصلهای سرد سال، هماهنگی کامل میان واحدهای عملیاتی و شرکتهای تولید برق برای اجرای تعمیرات اساسی آغاز شده است تا نیروگاهها با آمادگی کامل و بدون وقفه در خدمت مشترکان قرار گیرند.