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رقابتهای تیراندازی در بیستمین دوره بازیهای آسیایی آیچی-ناگویا از ۲۹ شهریور در شته تفنگ ۱۰ متر بانوان آغاز میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،هادی غره باقی، پوریا نوروزیان، امیر محمد نکونام، نجمه خدمتی، شرمینه چهل امیرانی و فاطمه امینی در رشته تفنگ، وحید گلخندان، جواد فروغی، رسول عفتی، هانیه رستمیان، سامیه یاسی و زینب طوماری در رشته تپانچه و محمد بیرانوند و مرضیه پرورش نیا در رشته تراپ نفرات اعزامی به این رویداد هستند.
برنامه تیراندازان کشورمان در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ به وقت تهران:
یکشنبه، ۲۹ شهریور:
مقدماتی تفنگ ۱۰ متر بانوان ساعت ۴:۱۵ تا ۷:۳۰
فینال تفنگ ۱۰ متر بانوان ساعت ۹ تا ۹:۴۵
دوشنبه، ۳۰ شهریور:
مقدماتی تفنگ ۱۰ متر مردان ساعت ۴:۱۵ تا ۵:۳۰
فینال تفنگ ۱۰ مترمردان ساعت ۷ تا ۷:۴۵
سه شنبه، ۳۱ شهریور:
مقدماتی تفنگ ۱۰ متر میکس ساعت ۴:۱۵ تا ۴:۵۵
فینال تفنگ ۱۰ متر میکس ساعت ۶:۲۵ تا ۷:۱۰
چهارشنبه، اول مهر:
مقدماتی تپانچه ۱۰ متر بانوان ساعت ۴:۱۵ تا ۵:۳۰
فینال تپانچه ۱۰ متر بانوان ساعت ۷ تا ۷:۴۵
پنجشنبه، ۲ مهر:
مقدماتی تپانچه ۱۰ متر مردان ساعت ۴:۱۵ تا ۷:۳۰
فینال تپانچه ۱۰ متر مردان ساعت ۱۰:۱۵ تا ۱۱
جمعه، ۳ مهر:
مقدماتی تپانچه ۱۰ متر میکس ساعت ۴:۱۵ تا ۴:۵۵
فینال تپانچه ۱۰ متر میکس ساعت ۶:۳۰ تا ۷:۱۵
مقدماتی تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت مردان ساعت ۵:۱۵ تا ۷
فینال تفنگ سه وضعیت مردان ساعت ۸:۳۰ تا ۹:۱۵
شنبه، ۴ مهر:
مقدماتی تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت بانوان ساعت ۴:۱۵ تا ۶
فینال تفنگ سه وضعیت بانوان ساعت ۷:۳۰ تا ۸:۱۵
یکشنبه، ۵ مهر:
مقدماتی تراپ زنان و مردان (راند اول و دوم) ساعت ۴:۳۰ تا ۷:۱۵
مقدماتی تپانچه ۲۵ متر بانوان (دقت) ساعت ۴:۱۰ تا ۸:۴۵
دوشنبه، ۶ مهر ماه:
مقدماتی تراپ زنان و مردان (راند سوم و چهارم) ساعت ۴:۳۰ تا ۷:۱۵
مقدماتی تپانچه ۲۵ متر بانوان (سرعت) ساعت ۴:۱۰ تا ۷:۱۵
فینال تپانچه ۲۵ متر بانوان ساعت ۸:۴۵ تا ۹:۳۰
سه شنبه، ۷ مهر:
مقدماتی تراپ زنان و مردان (راند پنجم) ساعت ۴:۳۰ تا ۶:۳۰
فینال تراپ زنان ساعت ۸:۳۰ تا ۹
فینال تراپ مردان ساعت ۱۰ تا ۱۰:۳۰
چهارشنبه، ۸ مهر:
مقدماتی تراپ میکس ساعت ۴:۳۰ تا ۷:۱۰
فینال تراپ میکس ساعت ۹ تا ۹:۳۰
محمد زائررضایی و امیر حسین گلپسند، سرمربی و مربی تیم ملی تفنگ، مریم سلطانی، سرمربی تیم ملی تپانچه و علی افسری، مربی تیم ملی تراپ کادر فنی تیمهای ملی کشورمان را در این مسابقات تشکیل میدهند. امید نجاری نیز سرپرستی این تیم را بر عهده دارد.