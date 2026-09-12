

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،هادی غره باقی، پوریا نوروزیان، امیر محمد نکونام، نجمه خدمتی، شرمینه چهل امیرانی و فاطمه امینی در رشته تفنگ، وحید گل‌خندان، جواد فروغی، رسول عفتی، هانیه رستمیان، سامیه یاسی و زینب طوماری در رشته تپانچه و محمد بیرانوند و مرضیه پرورش نیا در رشته تراپ نفرات اعزامی به این رویداد هستند.

برنامه تیراندازان کشورمان در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ به وقت تهران:

یکشنبه، ۲۹ شهریور:

مقدماتی تفنگ ۱۰ متر بانوان ساعت ۴:۱۵ تا ۷:۳۰

فینال تفنگ ۱۰ متر بانوان ساعت ۹ تا ۹:۴۵

دوشنبه، ۳۰ شهریور:

مقدماتی تفنگ ۱۰ متر مردان ساعت ۴:۱۵ تا ۵:۳۰

فینال تفنگ ۱۰ مترمردان ساعت ۷ تا ۷:۴۵

سه شنبه، ۳۱ شهریور:

مقدماتی تفنگ ۱۰ متر میکس ساعت ۴:۱۵ تا ۴:۵۵

فینال تفنگ ۱۰ متر میکس ساعت ۶:۲۵ تا ۷:۱۰

چهارشنبه، اول مهر:

مقدماتی تپانچه ۱۰ متر بانوان ساعت ۴:۱۵ تا ۵:۳۰

فینال تپانچه ۱۰ متر بانوان ساعت ۷ تا ۷:۴۵

پنجشنبه، ۲ مهر:

مقدماتی تپانچه ۱۰ متر مردان ساعت ۴:۱۵ تا ۷:۳۰

فینال تپانچه ۱۰ متر مردان ساعت ۱۰:۱۵ تا ۱۱

جمعه، ۳ مهر:

مقدماتی تپانچه ۱۰ متر میکس ساعت ۴:۱۵ تا ۴:۵۵

فینال تپانچه ۱۰ متر میکس ساعت ۶:۳۰ تا ۷:۱۵

مقدماتی تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت مردان ساعت ۵:۱۵ تا ۷

فینال تفنگ سه وضعیت مردان ساعت ۸:۳۰ تا ۹:۱۵

شنبه، ۴ مهر:

مقدماتی تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت بانوان ساعت ۴:۱۵ تا ۶

فینال تفنگ سه وضعیت بانوان ساعت ۷:۳۰ تا ۸:۱۵

یکشنبه، ۵ مهر:

مقدماتی تراپ زنان و مردان (راند اول و دوم) ساعت ۴:۳۰ تا ۷:۱۵

مقدماتی تپانچه ۲۵ متر بانوان (دقت) ساعت ۴:۱۰ تا ۸:۴۵

دوشنبه، ۶ مهر ماه:

مقدماتی تراپ زنان و مردان (راند سوم و چهارم) ساعت ۴:۳۰ تا ۷:۱۵

مقدماتی تپانچه ۲۵ متر بانوان (سرعت) ساعت ۴:۱۰ تا ۷:۱۵

فینال تپانچه ۲۵ متر بانوان ساعت ۸:۴۵ تا ۹:۳۰

سه شنبه، ۷ مهر:

مقدماتی تراپ زنان و مردان (راند پنجم) ساعت ۴:۳۰ تا ۶:۳۰

فینال تراپ زنان ساعت ۸:۳۰ تا ۹

فینال تراپ مردان ساعت ۱۰ تا ۱۰:۳۰

چهارشنبه، ۸ مهر:

مقدماتی تراپ میکس ساعت ۴:۳۰ تا ۷:۱۰

فینال تراپ میکس ساعت ۹ تا ۹:۳۰

محمد زائررضایی و امیر حسین گلپسند، سرمربی و مربی تیم ملی تفنگ، مریم سلطانی، سرمربی تیم ملی تپانچه و علی افسری، مربی تیم ملی تراپ کادر فنی تیم‌های ملی کشورمان را در این مسابقات تشکیل می‌دهند. امید نجاری نیز سرپرستی این تیم را بر عهده دارد.