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مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با عنایت به ابلاغ اولین بسته حمایتی دولت از اشتغال و استمرار تولید بنگاههای اقتصادی در شرایط اضطرار در سال ۱۴۰۵ توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت:در مرحله اول بستههای حمایتی دولت به منظور کمک به تاب آوری دارندگان کسب و کار و صیانت از اشتغال موجود انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ قاسملو، افزود: درطرح حمایتی دوم، تامین سرمایه ثابت بنگاههای اقتصادی متحمل آسیب فیزیکی از جنگ تحمیلی تا سقف ۱۰ میلیارد تومان از طریق معرفی دستگاههای اجرایی ذیربط در بخشهای مختلف اقتصادی میباشد.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان گفت: طرح حمایتی سوم تامین سرمایه در گردش کوتاه مدت بنگاههای اقتصادی دارای اظهارنامه حقیقی یا حقوقی دارای فروش بیش از ۱۰ میلیارد تومان و کمتر از ۲۵۰ میلیارد تومان در گام اول و دارای فروش کمتر از ۱۰ میلیارد تومان در گام دوم مطابق با اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده یا سرجمع میلغ ابراز پرداخت در سال ۱۴۰۴ خواهدبود که میزان فروش بنگاه در سال ۱۴۰۴ کمتر از ۱۴۰ درصدمیزان فروش سال ۱۴۰۳ باشد.
قاسملو گفت:بسته حمایتی چهارم تامین سرمایه در گردش کوتاه مدت به منظور حمایت ازپرداخت حق بیمه سهم کارفرما بنگاههای اقتصادی مرتبط با حوزه میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی میباشد و بنگاههای حقیقی و حقوقی دارای مجوز کسب و کار معتبر و فعال مشمول دریافت این تسهیلات میباشند.
ضمنا متقاضیان واحدهای کسب و کار و بنگاههای اقتصادی مشمول میتوانند از تاریخی که متعاقبا اعلام خواهد شد از طریق معرفی دستگاه اجرایی مربوطه و ثبت نام در سامانه کات به نشانی kat.mefa.ir اقدام کنند.