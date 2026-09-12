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سردار منتظرالمهدی گفت: سینما، فقط پردهای روشن در تاریکی نیست بلکه ظرفیتی برای فرهنگ سازی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار منتظرالمهدی سخنگوی فراجا در پیامی به مناسبت روز سینما نوشت: سینما، فقط پردهای روشن در تاریکی نیست و جادوی روایت هاست، سینما، هنری شگفتانگیز است که تصویر را به احساس، قصه را به اندیشه و لحظه را به خاطره تبدیل میسازد.
سینما، آینهای است که جامعه گاهی خود را در آن میبیند و گاهی آیندهای را که میتواند بسازد. اما بدانیم همانگونه که سینما و پلیس، در دو میدان متفاوت حرکت میکنند، اما یک نقطه مشترک دارند: مردم.
سینما، زندگی و دغدغههای مردم را در قاب روایت میکند و پلیس، در متن همین زندگی برای آرامش و امنیت آنان حضور دارد. سینما با قدرت تصویر، نگاهها را به هم نزدیک میکند و پلیس با اعتماد و مسئولیت، پیوند خود با جامعه را استوار میسازد.
از همین منظر، فراجا سینما را فراتر از یک صنعت و هنر، بلکه ظرفیتی ارزشمند برای فرهنگسازی، گفتوگو با جامعه و تقویت سرمایه اجتماعی میداند.
این نگاه در فعالیتها و سرمایهگذاریهای معاونت فرهنگی و اجتماعی فراجا در حوزه سینما و تولیدات تصویری بهروشنی دیده میشود؛ چرا که باور داریم یک روایت اثرگذار، گاهی میتواند پلی میان امنیت و گ اعتماد بسازد.