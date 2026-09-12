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سومین دوره لیگ برتر هندبال ساحلی مردان کشور از امروز در اصفهان آغاز میشود و نماینده قم در جمع ۹ تیم حاضر، با تکیه بر استعدادهای بومی و تجربه سالهای گذشته برای درخشش در سطح اول هندبال ساحلی ایران به میدان میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سومین دوره لیگ برتر هندبال ساحلی مردان کشور از امروز در اصفهان آغاز میشود تا ۲۵ شهریور ادامه خواهد داشت و تیم قم در کنار تیمهای شهید آوینی آیسک، نماینده اصفهان، آراتایل اصفهان، فجر شهید شعبانی کنگان، شهرداری بندرانزلی، شهرداری ارومیه، خاننشین نوشهر و نماینده نجفآباد برای کسب عنوان قهرمانی رقابت میکند.
لیگ برتر هندبال ساحلی کشور از سال ۱۴۰۳ با هدف توسعه این رشته توسط فدراسیون هندبال راهاندازی شده و سومین دوره آن با حضور ۹ تیم برگزار میشود؛ رقابتهایی که میتواند فرصت مهمی برای شناسایی و پرورش استعدادهای هندبال ساحلی قم باشد.
هندبال قم سابقه حضور در لیگ برتر کشور را دارد و در اوایل دهه ۸۰ نیز تیم هندبال قم و صبای قم در بالاترین سطح مسابقات کشور حضور داشتند، اما مشکلات مالی و کمبود حمایت موجب شد این مسیر تداوم پیدا نکند.
ظرفیت انسانی هندبال قم همچنان قابل توجه است و در سالهای اخیر نیز چهرههای قمی در سطح ملی و آسیایی درخشیدهاند. نسترن فراهانی و فاطمه خلیلی، دو بانوی هندبالیست قمی، از جمله بازیکنانی هستند که در مسابقات قهرمانی زنان آسیا در جمع بازیکنان برتر قرار گرفتند.
با وجود این ظرفیت، کمبود زیرساختهای ساحلی یکی از مهمترین چالشهای هندبال قم محسوب میشود. نبود زمین ساحلی استاندارد، روند تمرین و آمادهسازی تیمهای این رشته را با دشواری مواجه کرده و هندبال قم برای توسعه پایدار نیازمند فراهم شدن امکانات مناسب است.
علی ساده، رئیس هیات هندبال قم، حضور در لیگ برتر هندبال ساحلی را فرصتی ارزشمند برای ارتقای این رشته در استان دانست و گفت تیم قم با انگیزه کامل در این رقابتها شرکت کرده است.
وی افزود: هیات هندبال قم در سالهای اخیر تمرکز ویژهای بر توسعه هندبال ساحلی داشته و حضور مستمر در لیگ برتر بخشی از برنامه این هیات برای تثبیت جایگاه قم در این رشته است و امیدواریم با رفع مشکلات زیرساختی، زمینه شکوفایی استعدادهای استان فراهم شود.
حضور قم در سومین دوره لیگ برتر هندبال ساحلی کشور در حالی رقم میخورد که این رشته در سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشته و تیم ملی هندبال ساحلی ایران نیز در نخستین حضور خود در بازیهای آسیایی ساحلی به مدال طلا دست یافته است؛ ظرفیتی که میتواند با توجه بیشتر به استعدادهای استان، سهم قم را در آینده هندبال ساحلی کشور پررنگتر کند.