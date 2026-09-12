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مدیر شیلات و امور آبزیان آذربایجانغربی از فراهم بودن بستر تولید سالانه بیش از سههزار تن انواع ماهی و آبزیان در شهرستان چالدران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر شیلات و امور آبزیان آذربایجانغربی با بیان اینکه مطالعات توسعه آبزیپروری در شهرستان چالدران به پایان رسیده است، از فراهم بودن بستر تولید سالانه بیش از سههزار تن انواع ماهی و آبزیان در این شهرستان خبر داد.
منصور لطفی در آیین افتتاح نخستین جشنواره طبخ آبزیان در چالدران، با تأکید بر ظرفیتهای اقلیمی این منطقه اظهار داشت: وجود بیش از ۴۰۱ منبع آبی مستعد در این شهرستان، فرصتی بینظیر برای توسعه شیلات فراهم کرده است. بر همین اساس، با تکیه بر نتایج مطالعات فنی انجام شده و در راستای سیاستهای راهبردی سازمان، توسعه واحدهای پرورش آبزیان در چالدران به عنوان یکی از اولویتهای اصلی در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه تحقق این ظرفیت نیازمند جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی و حمایتهای دولتی است، افزود: بهرهگیری از پتانسیلهای بومی منطقه برای توسعه مزارع پرورش ماهی، علاوه بر رونق اقتصادی، نقش مؤثری در افزایش تولیدات این بخش خواهد داشت.
مدیر شیلات و امور آبزیان استان در بخش دیگری از سخنان خود، به اهمیت ترویج مصرف آبزیان در سبد غذایی خانوار اشاره کرد و گفت: برگزاری جشنوارههای طبخ آبزیان با هدف ارتقای فرهنگ سلامت و ترویج استفاده از منابع غنی پروتئینی و ویتامینی ماهی در جامعه صورت میگیرد و امیدواریم معرفی ظرفیتهای چالدران در این رویداد، زمینهساز جذب سرمایهگذاران به این بخش باشد.
شهرستان چالدران به دلیل برخورداری از منابع آبی غنی و شرایط جوی مناسب، یکی از مناطق مستعد آذربایجانغربی برای پرورش ماهیان سردآبی و توسعه فعالیتهای شیلاتی محسوب میشود.