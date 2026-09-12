دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر ضرورت مشارکت جامعه علمی کشور در تصمیم‌سازی‌ها گفت: در بازنگری اسنادی مانند آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی و سند سلول‌های بنیادی باید از ظرفیت نخبگان و استادان دانشگاه استفاده شود و روسای دانشگاه‌ها و جامعه علمی در این فرایند مشارکت داشته باشند.



به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ، دکتر عبدالحسین خسروپناه صبح امروز در یکصدمین اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار شد، افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی

آماده است از ظرفیت نخبگان و استادان در قالب «هیئت‌های اندیشه‌ورز» استفاده کند تا جامعه علمی علاوه بر مشارکت در راهبری، در اجرای اسناد نیز نقش داشته باشد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به ظرفیت‌های علمی دانشگاه‌ها گفت: امروز در دانشگاه علم و صنعت در حوزه ماهواره، در دانشگاه صنعتی شریف در حوزه هوش مصنوعی و کوانتوم، در دانشگاه اصفهان در حوزه رباتیک، در دانشگاه فردوسی در حوزه هسته‌ای و لیزر و در دانشگاه شهید بهشتی نیز فعالیت‌های علمی و فناوری در حال انجام است و انتظار می‌رود دانشگاه‌ها در اجرای اسناد مرتبط با این حوزه‌ها نقش فعال داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به سند دانشگاه اسلامی اظهار کرد: این سند موضوعاتی از جمله آموزش، پژوهش و مدیریت دانشگاه و همچنین آزاداندیشی را دربرمی‌گیرد و باید برای اجرای آن از ظرفیت دانشگاه‌ها استفاده شود.

خسروپناه با اشاره به طرح مناظرات دانشجویی جهاد دانشگاهی نیز گفت: این طرح حدود ۱۴ سال است که اجرا می‌شود و ظرفیت ارزشمندی برای مشارکت دانشجویان است و می‌توان از این ظرفیت در مسیر اجرای اسناد و سیاست‌های فرهنگی و علمی کشور استفاده کرد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه به آغاز سال تحصیلی جدید اشاره کرد و افزود: در وزارت علوم تدابیری برای آغاز سال تحصیلی اندیشیده شده و منشوری نیز با محوریت دکتر سیمایی طراحی شده است که لازم است همه بخش‌ها نسبت به اجرای آن متعهد باشند.

وی تأکید کرد: اقتدار رئیس دانشگاه به معنای استبداد یا برخورد‌های سلبی نیست؛ بلکه رئیس دانشگاه باید بتواند نظم، رشد علمی و توسعه فناوری را در دانشگاه دنبال کند و این امر بدون وحدت و انسجام امکان‌پذیر نیست.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، هیئت رئیسه دانشگاه، تشکل‌های دانشجویی، انجمن‌های علمی و بسیج دانشجویی باید در حفظ انسجام ملی و تقویت فضای همدلی در دانشگاه‌ها با یکدیگر همکاری کنند.